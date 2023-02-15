Чем отличается скупость от экономности? Поговорили с психологом о правильной трате денег

Пословица «скупой платит дважды» утверждает, что быть прижимистым невыгодно. Дешевые вещи быстро теряют свои качества и вскоре на замену им приходится покупать новые и, соответственно, переплачивать. Сегодня разберемся, откуда возникает желание экономить и нужно ли с этим бороться.

Чтобы избежать повторной покупки товара, лучше сразу взвесьте все за и против. Так, например, купив пуховик по низкой цене, скорее всего, вы рискуете в нем замерзнуть, а что еще хуже – заболеть. Тогда уже на лечение потратить придется еще больше.

Ирина Каленчук, карьерный консультант, психолог: Желание сэкономить на себе возникает чаще всего у людей, которые с детства привыкают к тому, что они ставят в приоритете не себя, а каких-то других людей вокруг. С возрастом это усугубляется, соответственно, человеку сложно поставить себя на первое место. Желание сэкономить может вообще проявляться по-разному, в разных сферах жизни, в том числе и когда мы выбираем работу. Когда мы соглашаемся на меньшие деньги в ущерб себе, но человеку кажется, что он в более выгодном свете или хорошем счету.

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:

Я бы на самом деле еще очень сильно разграничивала и определилась бы, что такое скупость и экономия. Потому что есть понятие, когда экономия во благо достижения каких-то целей. Это временное явление, когда человек понимает, что ему надо что-то крупное приобрести, поэтому он вынужден в какой-то момент себя ограничить. Отлично, я за это. Человек финансово грамотный, он просто умеет управлять своим капиталом. Если экономия уже в формате скупости и это образ жизни, то, к сожалению, это очень плохо. Экономия в подобном формате, как правило, останавливает людей в дальнейшем развитии. Человек перестает мыслить, как заработать больше и как улучшить свое качество жизни, все его мысли поглощены лишь тем, как сэкономить и приобрести себе что-то нехорошее.

Выгоднее один раз заплатить за лечение зуба, как только он разболелся, чем потом тратить в разы больше на всю челюсть с запущенным кариесом. Осознанно подходите к тому, как и куда вы тратите свои деньги, а главное – сто раз подумайте, готовы ли вы переплачивать, если изначально сэкономили. Регулярный контроль доходов и расходов поможет в этом.

Анастасия Шляпо:

Чтобы грамотно управлять своими деньгами, нужно четко их распределять, а лучший советник и помощник в этих делах – это конверты. Конверты, в которые получаем любой наш доход, мы распределяем прямо буквально по кучкам: 10 % на бытовые нужды, 15 %, например, на развлечения, что-то мы откладываем на подушку безопасности. И мы стараемся не выходить за пределы того, что отложено у нас в конвертах.