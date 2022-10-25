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131 человек с начала года погиб при пожарах в Минской области

25 октября 2022 19:45
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Новости Беларуси. С начала 2022 года в Минской области произошло 1 202 пожара, в них погиб 131 человек. В выходные спасатели обследовали более 11 тысяч домовладений в каждом районе, проинструктировали свыше 17 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

131 человек с начала года погиб при пожарах в Минской области-1

Работники МЧС обращали внимание хозяев на исправность приборов отопления, наличие автономных пожарных извещателей, недопустимость оставлениях малолетних без присмотра. Обследовали специалисты не только жилые дома, но и надворные постройки. Спасатели в очередной раз напомнили, как действовать при пожаре, а также телефоны МЧС – 101 и 112. Профилактические мероприятия прошли в рамках акции «За безопасность вместе», которая продлится до 2 ноября.  

# Пожары # Новости Минска и Минской области

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