131 человек с начала года погиб при пожарах в Минской области

Новости Беларуси. С начала 2022 года в Минской области произошло 1 202 пожара, в них погиб 131 человек. В выходные спасатели обследовали более 11 тысяч домовладений в каждом районе, проинструктировали свыше 17 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Работники МЧС обращали внимание хозяев на исправность приборов отопления, наличие автономных пожарных извещателей, недопустимость оставлениях малолетних без присмотра. Обследовали специалисты не только жилые дома, но и надворные постройки. Спасатели в очередной раз напомнили, как действовать при пожаре, а также телефоны МЧС – 101 и 112. Профилактические мероприятия прошли в рамках акции «За безопасность вместе», которая продлится до 2 ноября.