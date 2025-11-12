Литва вводит ограничения на ввоз топлива из Беларуси

Сейм Литвы одобрил законопроект, который ограничивает объем топлива в баках грузовиков при въезде из Беларуси. Предполагается установить лимит в 200 литров на транспортное средство. Новые правила вступят в силу 1 июля 2026 года. Аналогичные меры уже действуют в Польше, Латвии и Финляндии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой шаг объясняют борьбой с ввозом дизельного топлива из России и Беларуси. По словам чиновников, это наносит ущерб литовскому бюджету и подрывает честную конкуренцию на рынке. В Министерстве финансов пояснили, что многие грузовики въезжают из Беларуси с полными баками, после чего топливо сливается и реализуется уже на территории страны.

По оценкам Литовской таможни, в сутки таким образом могут продавать до 100 тысяч литров дизеля. Налоги за это никто не платит. В результате бюджет страны теряет более 2 миллионов евро ежемесячно.