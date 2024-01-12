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К благотворительной акции «Белая Русь» – детям Донбасса» присоединились жители Солигорска

12 января 2024 17:37
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Благотворительная акция «Белая Русь» – детям Донбасса» набирает обороты в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К сбору гуманитарной помощи присоединились неравнодушные жители Солигорска.

К благотворительной акции «Белая Русь» – детям Донбасса» присоединились жители Солигорска-1

Это представители первичных организаций, трудовые коллективы и молодежь. Те, кто готов протянуть руку помощи и привнести радость в жизни ребят, которые особенно нуждаются в теплоте и заботе. Для них собрали продукты питания, средства личной гигиены, одежду, игрушки и другие необходимые вещи. К слову, свой вклад в доброе дело внесли и студенты Солигорского горно-химического колледжа.

К благотворительной акции «Белая Русь» – детям Донбасса» присоединились жители Солигорска-4

Максим Немеро, учащийся Солигорского государственного горно-химического колледжа:
Мы откликнулись сразу, как узнали, что есть возможность поучаствовать в данном деле. Собрались небольшой группой ребят, собрали определенное количество средств, купили различного рода товары, канцтовары, развивающие игры, что поможет детям.

К благотворительной акции «Белая Русь» – детям Донбасса» присоединились жители Солигорска-7

Лариса Жукова, председатель Солигорской районной организации РОО «Белая Русь»:
Это не чужие нам дети. И мы очень озабочены тем, когда там наступит мирное время, и, чтобы поддержать таких детей, мы участвуем в таких акциях. Поэтому пусть эта частичка тепла вместе с нашими подарками отправится детям Донбасса.

Присоединиться к доброму делу может каждый. Пункт сбора гуманитарной помощи открыт на базе общественной приемной Солигорской районной организации «Белая Русь».

# Благотворительная акция # общество # Лариса Жукова

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