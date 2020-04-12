От каких заболеваний чаще всего умирают белорусы? Анализируем периоды 2019 и 2020 годов

Новости Беларуси. 12 апреля ровно 45 дней, как в нашей стране выявлен нулевой пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот седьмая неделя – существенный рост инфицированных.
Новости Беларуси. 12 апреля ровно 45 дней, как в нашей стране выявлен нулевой пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот седьмая неделя – существенный рост инфицированных.
Юлия Огнева, СТВ:
Прошло уже достаточно времени для того, чтобы хоть и не в полной мере, но все-таки оценить последствия драконовских (а другого эпитета, уж простите, и подобрать не могу) мер, которые ввело большинство стран в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Президент Беларуси: Не забывайте, что кроме коронавируса, пневмоний у нас есть и другие болезни
Согласитесь: чего стоит закрытие границы, которых вроде бы и нет? И ведь вопросы напрашиваются сами собой: может быть, так проще? Или, что еще интереснее, кому-то зачем-то очень нужно? Или, в лучшем случае, не хочется брать ответственность. Мол, меры предельные, а если уж распространилась инфекция, то так тому и быть – мы не виноваты.
Юлия Огнева:
А не виноваты ли? Вопрос? Вопрос! Гораздо сложнее взять на себя ответственность за развитие ситуации. А значит, быть уверенным, что выстраиваемая годами система не даст сбоя. И ведь не дает.
Давайте посмотрим вот на эти цифры. Данные по первому кварталу – 2019 и 2020 годы.
Для начала общее количество смертей. Смотрим и сравниваем. В 2020 году цифры ниже. Умерло почти на 1200 человек меньше.
Большинство летальных случаев за первые три месяца 2020 года – по причине сердечно-сосудистых заболеваний, от них умерли 18,5 тысяч белорусов. Немалый процент умерших от онкологических заболеваний – почти 5 тысяч человек. От пневмоний за первый квартал 2020-го года умерли 254 человека. В 2019-м за январь, февраль, март эта цифра была выше – 277 случаев.
Цифры – вещь упрямая. Общая смертность в стране за первый квартал 2020 года в сравнении с таким же периодом прошлого снизилась на 4 %, в том числе от пневмоний – на 9 %.