От каких заболеваний чаще всего умирают белорусы? Анализируем периоды 2019 и 2020 годов

Юлия Огнева, СТВ:

Прошло уже достаточно времени для того, чтобы хоть и не в полной мере, но все-таки оценить последствия драконовских (а другого эпитета, уж простите, и подобрать не могу) мер, которые ввело большинство стран в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Президент Беларуси: Не забывайте, что кроме коронавируса, пневмоний у нас есть и другие болезни

Согласитесь: чего стоит закрытие границы, которых вроде бы и нет? И ведь вопросы напрашиваются сами собой: может быть, так проще? Или, что еще интереснее, кому-то зачем-то очень нужно? Или, в лучшем случае, не хочется брать ответственность. Мол, меры предельные, а если уж распространилась инфекция, то так тому и быть – мы не виноваты.