12 мая отмечается День медсестры. Какие ещё события произошли в этот день в истории?

Международный день медицинской сестры

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Праздник официально существует с 1971 года и приурочен ко дню рождения одной из самых знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. Пациенты ценят не только высокий уровень профессионализма медсестер, позволяющий наряду с врачами бороться за жизнь и здоровье, но главное – золотое сердце и ласковые руки. В настоящее время это самая многочисленная категория работников здравоохранения. Каждые два года Международный Красный Крест вручает 50 медалей имени Флоренс Найтингейл, высшую награду для медицинских сестер. День экологического образования в СНГ

Беларусь и страны СНГ отмечают 12 мая День экологического образования. В наше время тема экологии вышла на первый план и носит ключевое значение на мировом уровне. Огромное внимание уделяется сохранности природных ресурсов и экосистемы в целом. Люди, образованные в области экологии, – это достояние каждого государства на планете. Экосистема, растительный и животный мир, окружающий нас – неотъемлемая часть жизни человека. Повышая уровень личного экологического образования, мы спасаем планету от истощения и вымирания природы. 12 мая 1664 года состоялась премьера комедии «Тартюф, или Обманщик» Мольера

12 мая 1664-го в Версале состоялась премьера комедии «Тартюф, или Обманщик» Мольера на придворном празднестве «Волшебного острова», где присутствовал весь свет французского общества. Мольер написал много блистательных комедий, но именно «Тартюф» подарила бессмертный типаж. Имя ее героя стало нарицательным, а сама пьеса – шедевром мировой драматургии. На русский язык эта комедия была переведена в 1757 году, тогда же состоялось ее первое представление в Санкт-Петербурге. Сегодня комедия «Тартюф» поставлена почти всеми театрами мира и сохраняется в репертуаре многих из них. Популяризатор йоги Индра Деви родилась 12 мая 1899 года

Индра Деви, мастер и учитель йоги, популяризатор йоги в разных странах мира, родилась 12 мая в 1899 году. Евгения Лабунская-Петерсон, это ее настоящее имя, годы юности провела в России. В 1927 году Евгения отправилась в увлекательное путешествие в Индию. Там она освоила тонкости йоги. В конце 1940-х годов Индра переехала в Лос-Анджелес и открыла в Голливуде школу йоги. Благодаря урокам Деви многие люди получили вторую молодость, а иногда и жизнь. Из-под ее пера вышли книги-бестселлеры о йоге, которые были переведены на десятки языков. Индра Деви умерла, когда ей было почти 103 года. Она оставила большой след в мировой истории, сделав йогу намного ближе и понятнее миллионам людей. День рождения поэта Андрея Вознесенского

Поэт Андрей Вознесенский родился 12 мая в 1933 году. Вознесенский считал себя последователем Владимира Маяковского и был единственным учеником Бориса Пастернака. Он стал одним из самых известных поэтов-шестидесятников и первым стал работать в новом жанре поэзии – видеоме. Поэт написал либретто к легендарному спектаклю театра на Таганке «Антимиры» (Именно в этом спектакле на сцену впервые вышел Владимир Высоцкий со своей гитарой), известной рок-опере «Юнона и Авось». Эстрадные песни с текстами Вознесенского звучат и сегодня. День рождения писателя Эдуарда Лира и День лимерика