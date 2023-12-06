«12 лет лишения свободы». С какого возраста детей привлекают к ответственности за распространение наркотиков?

С какими проблемами и угрозами дети и подростки сталкиваются в интернете, как несовершеннолетние попадают в ловушку виртуального мира и как научить подрастающее поколение кибербезопасности? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что может грозить детям, которые употребляют и распространяют наркотики? С какого возраста они уже привлекаются к ответственности?

Ольга Кондаревич, адвокат:

За употребление наркотических средств, психотропных веществ как таковая уголовная ответственность не установлена. Однако она установлена за хранение, приобретение, перевозку, пересылку, переработку наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта. За это предусмотрена уголовная ответственность с 16 лет и наказание до 5 лет лишения свободы. Если мы говорим уже об участии в сбыте ребенка или совершении действий, направленных на сбыт, то здесь также дифференцируется по некоторым критериям уголовная ответственность. Будем исходить из максимально сложной ситуации, когда мы речь ведем об интернет-магазине, о совершении данного преступления в составе организованной группы. Наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы для взрослых, для несовершеннолетних максимальная санкция составляет 12 лет лишения свободы. Это очень существенное наказание.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Некоторые преступники говорят детям, что так как они малолетние, к ним может вообще не применяться уголовное наказание. И некоторые дети начинают совершать эти правонарушения, веря в то, что «я еще маленький и никакого наказания не будет». Ольга Кондаревич:

Что касается малолетних, то за сбыт у нас предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет. Их действия направлены на цель сбыта. Малолетние – это дети до 14 лет.