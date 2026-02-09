12 февраля в Минске откроется специализированная выставка «Образование и карьера»

Навигатор будущего для молодежи! 12 февраля в Минске откроется 23-я специализированная выставка «Образование и карьера». Площадка станет центром притяжения для школьников, студентов, выпускников, а также всех, кто находится на пороге выбора своего профессионального пути. До 15 февраля посетители смогут ознакомиться с современными специальностями, узнать о перспективах обучения и карьерного роста, а также получить ценные советы от экспертов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В выставке примут участие более 40 учреждений высшего образования и более 70 ссузов из всех регионов Беларуси. Для школьников и студентов организуют интерактивные мастер-классы, тренинги и консультации по профориентации. Специалисты помогут определить склонности и таланты, подобрать оптимальное направление обучения, соответствующее индивидуальным способностям и интересам.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Очень важно, что на выставке принимают участие активно, и в последние годы эта активность все больше и больше возрастает, организации-заказчики кадров. То есть те предприятия, на которые ребята, поступив в университет или в колледж после освоения образовательной программы, придут на гарантированное первое рабочее место. И очень важно, что уже на стадии поступления они имеют возможность пообщаться с кадровыми службами, с инженерными работниками о том, в каких условиях они будут трудоустроены, какие, возможно, будут у них возможности профессионального роста и ряд других интересующих их вопросов. А студенты, которые посещают стенды организаций-заказчиков кадров, в том числе также уже подбирают своего будущего работодателя, они определяются с местом прохождения практики и ряд других дополнительных возможностей.

Выставка «Образование и карьера» ежегодно собирает ведущие учебные заведения страны, а также представителей крупных компаний и организаций. В 2026 году особое внимание будет уделено востребованным на рынке труда направлениям и инновационным профессиям будущего.