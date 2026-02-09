Ушла из жизни классный руководитель Президента Татьяна Карпеченко

Родилась Татьяна Николаевна в Вологодской области. Но всей душой полюбила Беларусь, где успешно трудилась. Всю жизнь она посвятила педагогической деятельности. Более 40 лет проработала учителем математики в Александрийской школе Шкловского района Могилевской области. Четыре года была руководителем в классе, где учился Александр Лукашенко. Глава государства часто навещал своего учителя, когда посещал малую родину. Татьяна Николаевна неоднократно отмечала в беседах с журналистами, что прожила счастливую жизнь. Вместе с мужем она вырастила четырех детей.