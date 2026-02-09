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Ушла из жизни классный руководитель Президента Татьяна Карпеченко

09 февраля 2026 13:48
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Ушла из жизни классный руководитель Президента Беларуси Татьяна Карпеченко. В январе ей исполнилось 102 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ушла из жизни классный руководитель Президента Татьяна Карпеченко-2

Родилась Татьяна Николаевна в Вологодской области. Но всей душой полюбила Беларусь, где успешно трудилась. Всю жизнь она посвятила педагогической деятельности. Более 40 лет проработала учителем математики в Александрийской школе Шкловского района Могилевской области. Четыре года была руководителем в классе, где учился Александр Лукашенко. Глава государства часто навещал своего учителя, когда посещал малую родину. Татьяна Николаевна неоднократно отмечала в беседах с журналистами, что прожила счастливую жизнь. Вместе с мужем она вырастила четырех детей.

# Татьяна Карпеченко

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