Новости России. 12 августа вспоминают моряков затонувшей атомной подводной лодки «Курск». Трагедия произошла 13 лет назад во время учений у берегов Североморска. Погибли 118 членов команды. Причиной трагедии эксперты назвали взрыв торпеды в носовой части подлодки.

Траурные мероприятия 12 августа прошли не только в городе, имя которого носила субмарина. В память о подводниках приспустят флаги все военные корабли и субмарины России. Погибших моряков будут вспоминать и в Минске — тогда трагедия унесла жизни двух белорусов.

В Храме-памятнике в честь Всех Святых заложили памятную капсулу с фрагментами обшивки подлодки «Курск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Софья Дудко:

Я не могла здесь не присутствовать, потому что на лучшем экипаже северного флота погиб и мой сын, старший помощник командира.

Мужественно и в то же время со слезами на глазах. Все 13 лет она словно не верит, что та страшная трагедия произошла наяву. На том роковом крейсере был сын Софьи Петровны. Капитан второго ранга, настоящий герой, моряк с большой буквы и одновременно наш земляк. Она и сейчас гордится им. И не даёт забыть весь курский экипаж.

Софья Дудко:

Это всё делается во имя памяти. И то, что помнят их не только там, где они служили и где они погибли, и что их помнят и на родине моего сына, конечно, для меня это очень важно и для меня это очень знаково.

12 августа 2000 года. В тот день с сообщений о катастрофе начинались все новостные выпуски. Атомный подводный ракетоносец «Курск» лежал на дне Баренцева моря в 175 километрах от Мурманска.

Первый учебный залп стал точкой отсчёта страшной трагедии. Домой не вернулись 118 моряков. В скорбном списке «Курска» были и три белоруса. Позже назовут официальную версию трагедии: взрыв торпеды в носовой части подлодки.

Вместе с родными погибших сегодня скорбит весь мир. Как, впрочем, и каждый год. Минский Всехсвятский храм тоже превратился в центр памятных мероприятий. Родные и близкие, представители Белорусской православной церкви, ветераны-подводники, коллеги.

Часть летописи морского флота Беларуси. Фрагменты прочного корпуса, двери между первым и вторым отсеком привезены были с Северного флота. Ещё в 2002 году. С марта нынешнего года один из них — у Музея истории Великой Отечественной войны, второй союз военных моряков сегодня передал в Храм-памятник.

Протоиерей Фёдор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Это, пожалуй, такой первый знак того, что мы помним нашу историю, а самое главное — наших людей, где бы они не находились, где бы не проходило их служение, где бы они не совершили подвиг.

К слову, знаковое место выбрано было не случайно.

Валерий Холодилин, заместитель председателя Белорусского союза военных моряков, капитан 2 ранга:

Мы отдали святую дань памяти нашим друзьям, нашим коллегам, тем подводникам, которые погибли при исполнении своего служебного долга.