В последнюю неделю августа во всех регионах страны будут организованы расширенные продажи товаров к учебному году

Новости Беларуси. В Беларуси вовсю идет подготовка к новому учебному году. Школы и гимназии начинают получать паспорта готовности, поэтому сейчас здесь заканчивают ремонт.

Горячая пора и у родителей учеников. Купить все необходимое к 1 сентября можно на специализированных ярмарках. В последнюю неделю августа расширенные продажи будут организованы во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, собрав портфель своему ребенку, можно помочь и другим. Благотворительные акции сейчас проходят по всей стране. Все желающие могут передать волонтерам одежду, обувь, книги и письменные принадлежности. Затем все собранные товары распределят между детьми из неблагополучных и малообеспеченных семей.