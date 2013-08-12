Прямой эфир

В последнюю неделю августа во всех регионах страны будут организованы расширенные продажи товаров к учебному году

12 августа 2013 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси вовсю идет подготовка к новому учебному году. Школы и гимназии начинают получать паспорта готовности, поэтому сейчас здесь заканчивают ремонт.

Горячая пора и у родителей учеников. Купить все необходимое к 1 сентября можно на специализированных ярмарках. В последнюю неделю августа расширенные продажи будут организованы во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, собрав портфель своему ребенку, можно помочь и другим. Благотворительные акции сейчас проходят по всей стране. Все желающие могут передать волонтерам одежду, обувь, книги и письменные принадлежности. Затем все собранные товары распределят между детьми из неблагополучных и малообеспеченных семей.

# общество # Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Пинский епископ Антоний Демьянко призвал верующих воздержаться от алкоголя на время жатвы
11 августа 2013 20:15

Пинский епископ Антоний Демьянко призвал верующих воздержаться от алкоголя на время жатвы

Начальник СУ-149 Николай Ковалевский: о работе предприятия и строительной карте Солигорска
11 августа 2013 18:03

Начальник СУ-149 Николай Ковалевский: о работе предприятия и строительной карте Солигорска

Известный белорусский нейрохирург Арнольд Смеянович сегодня отмечает 75-летие
11 августа 2013 15:04

Известный белорусский нейрохирург Арнольд Смеянович сегодня отмечает 75-летие