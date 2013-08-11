Пинский епископ Антоний Демьянко призвал верующих воздержаться от алкоголя на время жатвы

Новости Беларуси. Пинский епископ Антоний Демьянко призвал верующих воздержаться в августе от алкоголя. Его епархия охватывает Брестскую и Гомельскую области. А мотив заявления — жатва, которая и без того проходит в сложных погодных условиях. Куда уж тут и ещё сто граммов?!

Принесёт ли плоды эта битва за трезвость покажет время — тот самый «трезвый» август ещё в разгаре. А вот подобная кампания ныне покойного ксендза Юзефа Бульки в Витебской области когда-то дала неожиданно богатый урожай. Пить бросали целыми деревнями.

Но это дело, как известно, добровольное и чистосердечное. Тут ведь важно нащупать те самые «фибры души» и нажать на нужные клавиши — если случай, конечно, не запущен безнадёжно. А вот насколько работают запреты из серии «до 9 вечера не продавать» - это большой вопрос! Ведь тот кто ищет, как известно, всегда найдёт. Вот только найдёт что? И кому от этого будет легче?

Мы узнаем их из тысячи по словам, по глазам и запаху. Пересчитывающих наличные с утра у магазина. Вот они первые покупатели. Такой градус жизни у тех, кто под зелёным змием. Столица и глухая деревня, безработные и при деньгах – нет никакого разделения, алкоголь для всех, кто «на бутылке», единственное лекарство от тоски.

Антоний Демьянко, епископ Пинской римско-католической епархии:

Это очень хорошо, отказаться от употребления алкоголя в августе месяце. Ведутся сельскохозяйственные работы. Для верующего человека это будет такая попытка победить в себе эту слабость.

Католическая церковь объявила пьянству бой и тем самым поддержала все государственные структуры, которые ратуют за главную кампанию лета. Хотя, надо понимать, предложение воздержаться от дьявольского искушения, очевидно, подействует не на всех. Сделка с совестью может состояться только у тех, у кого она есть.

Ролик под названием пьяный тракторист показывает мастер-класс в интернете не единственный. Аналогичных короткометражек десятки. Про суровые будни, правда, российских аграриев музыканты даже сложили песню.

Конечно, на белорусской ниве такие работники – скорее исключение. Рядовые продовольственного фронта, во-первых, под постоянным контролем, во-вторых, не зря «жнивень»-месяц – год кормит.

Николай Скрыцкий, глава фермерского хозяйства Ляховичского района:

Да невозможно убирать хлеб и пить водку, это несовместимо. Я сам католик, поэтому я полностью и целиком поддерживаю.

Анатолий Бульшанов, директор сельсхозфилиала «Бегомльский»:

Если кто-нибудь из работников приходит в нетрезвом состоянии, мы этого работника отстраняем, составляем протокол, и ставим, заносим ему прогул. Среди комбайнеров таких случаев не бывает, они бывают с работниками животноводства.

Разумеется, человек человеку рознь, да и поводы бывают разные. Но большинство хлеборобов трезво понимают, их задание особой государственной важности – они должны накормить страну.

Иван Мазура, водитель агропредприятия Ляховичского района:

Когда уборка кончится, тогда можно и выпить. А сейчас какая может быть пьянка?

В борьбе с алкоголизмом все способы хороши. Вообще в Беларуси экспериментируют по-разному. Запретили распивать спиртное в общественных местах, прекращали продажу дешёвого вина, вводили временные ограничения: к примеру, в Минской области не продают алкоголь после 9 вечера. Есть в Беларуси и территория трезвости, где вообще купить спиртное невозможно уже как 4 года.

Деревня Мосар уже лет двадцать уверено занимает рейтинговые позиции в белорусском туризме. Белорусский Версаль, маленькая Швейцария… Как метафорично ее только не окрещали.

Глубинка Глубокского района стала центром паломничества, а началось все с католического прихода, а вернее с ксендза местного костела Святой Анны Юзефа Бульки. Своими делами он прославился на всю страну. Возле костела настоятель разбил огромный парк с диковинными растениями, такому ландшафтному дизайну могла позавидовать даже столица, но самое главное священник своим словом лечил души. Ксендз не мог смотреть, как спивается деревня, и решил изгонять змия верой.

Ксёндз Марат, настоятель костёла Святой Анны деревни Мосар:

Вот ему Господь сказал, дал способности к этому, и он, слава Богу, это реализовал и реализовал очень хорошо.

Юзеф Булька ушел из жизни 3 года назад… Живо ли его «трезвое» дело или осталось оно только в памяти верующих? Собственно с этим вопросом мы и приехали в Мосар – первую в Беларуси территорию трезвости.

Музей трезвости, где ксёндз Булька собирал реквизиты – здесь и самогонные аппараты и таблички из магазинов – встречает нас роем мух. Наверное, амбарный замок все реже снимают с двери. Нынешний священник прихода Святой Анны ксёндз Марат в парафии всего 3 недели.

Ксёндз Марат:

Пьяных не видел, ну, за три недели пока не видел.

Участок – признается ксёндз – сложный. Имидж нужно поддерживать, а для этого нужно не только быть сильным верой, но быть хорошим управленцем. Ведь в антиалкогольной кампании Юзефа Бульки главное – не запрещать пить, а увлечь человека так, чтобы о рюмке не задумывался. Вот так и появилась аллея трезвости. Про неё даже уже сложили легенды, хотя больше это похоже на быль.

Ксёндз Марат:

Ничего подозревая, один мужчина прошёл здесь. Через пару лет приезжаю я обратно сюда, смотрю: его жена, дети пошли дальше, а мужчина там стал стоит в начале этой аллеи и не хочет идти, сидит. Ксёндз Булька спрашивает: «А почему ты не хочешь пройтись?». А он: «Ай, как-то я уже прошёлся один раз, после этого два года не мог выпить».

Говорят, ещё при ксендзе Бульке существовало правило, коль случились поминки – водки на «жалобном» столе быть не должно, а иначе священник в последний путь проводить не приходит. Одна бабуля даже завещание детям оставила, мол, похоронить без алкогольного помина.

И здесь действительно, все зависит от собственной воли. Когда авторитетного ксендза Бульки не стало, подул ветер перемен. Местные жители начали подумывать, а не раскодировать ли зону трезвости. Но районные власти градус решения не спешат повысить.

Анна Мурзич, продавец сельского магазина:

С одной стороны тихо-спокойно, со второй стороны, конечно, зарплата меньше, плана меньше делаешь.

Даже местный бизнесмен – его торговая точка расположилась возле костела – на зле категорически деньги делать не хочет. Единственный напиток с алкогольным намёком в его холодильнике – это квас.

Валентин Мурзич, предприниматель, житель Мосара:

Душа спокойна, что я человека не травлю. Наш человек не имеет такого тормоза.

А вот в каких-то нескольких километрах от Мосара ассортимент в сельмаге побогаче. Вот и получается, что для тех, кому запретный плод сладок, нет никаких проблем продолжать в том же духе. Ну а для тех, кого ещё можно спасти от алкозависимости, всякая мера хороша.

Возвращаемся в Минскую область. Правоохранители, по крайне мере, довольны запретом на продажу после 21:00.

Василий Лонский, начальник отдела профилактики правонарушений отдела Логойского РОВД:

Уменьшилось количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения с 58 до 35 преступлений в текущем году. Также в текущем году на территории Логойского района не совершено преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. А эти преступления, как правило, совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

А вот самогоновары активизировались. Только в Логойском районе, хотя этот регион не принято считать родиной домашнего «первача», в этом году правоохранители изъяли 4 тысячи литров контрафакта. В милиции отмечают, люди стали гнать больше для себя.

Часы пробили 21:00 и мы остановились у магазина Логойского РАЙПО. Понаблюдаем. Очередь. А вот и мужчина с полутролитровиком пива. Продавец твёрдо отставляет в сторону, указывая на объявление и часы. Мужчина не доволен, из-за очереди опоздал на каких-то пару минут.

Конечно, вопрос пить или не пить – риторический. Но вот воздержаться хотя бы на месяц ради страны и того, чем потом можно закусить, наверное можно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.