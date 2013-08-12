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На заседании Миноблисполкома обсудили планы по благоустройству Минской области

12 августа 2013 14:46
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Новости Беларуси. На Минщине необходимо наладить системную работу по благоустройству населённых пунктов. Об этом заявил губернатор Борис Батура на заседании облисполкома.
 
С начала 2013 года районные власти приняли вдвое больше обращений населения по вопросам наведения порядка на земле. Среди основных причин такой ситуации – недоработка служб и недостаточная работа с населением. 
 
По мнению руководства области, жители Минщины должны активнее участвовать в благоустройстве региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
Леонид Шахлевич, председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Резко уменьшилось количество миниполигонов. Если люди привыкли, что у них недалеко от них в сельской местности в деревне находились миниполигоны, и они могли сами возить туда отходы, то зачастую эти полигоны превращались в несанкционированные свалки. Был разбросан мусор по большим территориям. Поэтому необходимы были большие затраты, для того чтобы наводить там порядок. Поэтому было принято решение сократить до минимума полигоны на территории нашей области. На сегодняшний день из 600 у нас функционируют порядка 36 полигонов твёрдых коммунальных отходов.
# ЖКХ # общество # Леонид Шахлевич # Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды

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