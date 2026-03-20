Александр Лукашенко поделился деталями переговоров с американской делегацией и о том, как продвигается подготовка так называемой большой сделки. В центре внимания не только снятие санкций с белорусских предприятий, но и практическая польза для экономики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко рассказал о предложении Трампа посетить Мар-а-Лаго.

Уважают сильных, и Трамп в Лукашенко видит харизматичного и опытного политика, пожалуй, единственного европейского лидера, независимого от европейского мейнстрима. Плюс смелая честность главы государства, схожесть в вопросах отношения к сотрудничеству и при этом опытный взгляд на политику. Александр Лукашенко рассказал, как идет подготовка «большой сделки» с США.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Американцы: они у вас просили ракеты, вы им ракеты не дали и прочее. Я говорю: они у нас никогда не просили ракеты. И даже если бы просили, мы бы эти ракеты не могли им поставить, потому что это война с американцами. Мы этой войны не хотим. Опоздали, надо было до войны по ракетам разговаривать (подробности).

Диалог между странами – редкое явление в современном турбулентном мире. А тем более такой откровенный по всему спектру вопросов. От сектора Газа до поставок сжиженного газа на наш «Гродно Азот». Александр Лукашенко:

Трампа можно критиковать, но он бедолага. Несколько человек, такая империя. За порядок в мире он же взялся отвечать. Американцы взялись, а как отвечать в одиночку? Газу стерли с лица земли, но Иран трудно. 1 миллион 200 тысяч квадратных километров, на всякий случай. Это почти в шесть раз больше Беларуси. И страна горная – попробуй сотри. И в горах спрятаны боеприпасы, ракеты и «Шахеды». Поэтому недооценка была серьезная американцами. Ну пошли на поводу, наверное, у наших братьев израильтян. Ну вот, получили. Однажды обсуждался вопрос, можем ли мы купить американский газ сжиженный. Привезут через Польшу на «Гродно Азот». Они же экономику нашу знают. Я говорю: ребята, да с большим удовольствием. Но вы сможете конкурировать с российским природным газом, который поступает по трубам, и благодаря Путину мы его получаем чуть дешевле, чем на мировых рынках и американский? Они засмеялись. Я говорю: ну вот вам ответ на этот вопрос. Я немножко умею считать, а на «Гродно-Азоте» экономистов достаточно, которые тоже посчитают и выберут, что лучше. То есть я не веду себя как европеец: а, сказал Дядя Джон покупать американское – все покупаем, хоть в пять раз дороже. Вот до чего допрыгались. Президент объяснил, почему не прилетел на Совет мира в Вашингтоне.

К диалогу хотят пристроиться, вклиниться, каждый пытается выручить дивиденды. Особенно дискредитировавшие себя оппоненты. Вот как о них говорит адвокат Трампа. Джон Коул, спецпосланник США:

Я работаю с Президентом Трампом и Президентом Лукашенко. Я знаю, что эти люди там где-то существуют (подробности). А реальность такова. Именно из-за гуманистических соображений власти амнистируют людей, преступивших законодательство Беларуси. Причем зачастую список американской стороны слишком узкий, а уже по инициативе нашего Президента на свободу выходит большее число осужденных по экстремистским статьям. Людскость – одна из характеристик политики нашей страны, против которой и боролись оппоненты действующей власти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слишком много желающих их освободить, но никто не знает, сколько их. Знаем только мы. Есть у нас известный Статкевич, некий там Женя Автухович. И есть некоторая Петрова, Сидорова и прочие, которые вышли без трусов на демонстрации и там размахивали бчбшными флажками. Разница есть? Есть. Одни убивать шли, сжигали автомобили, дома и прочее. Американцы с подачи наших, естественно. Что, американцы знают? Нет. Наши беглые и американцы в этом русле, за кого они болеют, а то, чтобы знали там, в тюрьме, кто меня услышит, были разные люди. Они топят и просят американцев, чтобы ведущих этих, главных, как у нас силовики называют, «тяжелых». «Тяжелых» освободили. И когда с американцами ведем переговоры… Им вчера было сказано мною, а потом Тертелем, чтобы он им объяснил и показал, ответил на вопросы. Первое. Вот дословно я им сказал, 2020 года, мужики, в Беларуси не будет. Вы заметили, что 235 выпустили, а 15 они повезли с собой. Это были вот эти зачинщики. Понимаете, они их забрали и повезли туда. Везите. Они нам здесь не нужны в стране. И наши потирают руки, рады, что американцы освободили их сообщников. А очумелые за ними шли. Эти очумелые сейчас никому не нужны. Никому. Чтобы вы понимали позицию этих наших. Но в СМИ, вы заметили, даже американцы сказали, они их просят: вы скажите, что это мы инициаторы. Для чего? Для того чтобы здесь те, кто в тюрьме, почувствовали, что они за них борются. Не борются они за них. Им надо вот 10-15 человек, которые были зачинщиками этих событий, так называемых революционных. Так называемых. Поскольку революционеров там нет. Вот их. А им сейчас главное – выбить деньги, чтобы безбедно жить.