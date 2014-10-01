114 многодетных женщин Беларуси награждены орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей

Новости Беларуси. 114 многодетных женщин страны награждены орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко. Среди них – многодетные матери Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Вербицкая вместе с мужем воспитывает шестерых дочерей. Старшей – 19, младшим в 2014 году исполняется два годика.

Сегодня в Солигорском районе живет почти 900 многодетных семей. С 2001 года орденом Матери награждены 144 женщины.

Татьяна Вербицкая, многодетная мать:

Радостно, что за такой труд награждают мам. Все-таки это и терпения надо столько, сил, чтобы их воспитать, чтобы они не болели.

Ольга Вербицкая:

Я очень горжусь своей мамой, потому что она в первую очередь моя мама. И то, что ей будут давать такую награду, я очень рада. Она достойна этой награды. Учусь у нее всему. Та же самая выпечка, готовка, по урокам мне помогаем, если у меня возникают какие-то вопросы.