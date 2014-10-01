Какие иностранные языки изучают белорусы?

Сколько языков знаете вы? Специалисты утверждают, что белорусы свободно могут говорить минимум на четырех.

Какие языки изучают белорусы? Помимо четверки популярных - английского, немецкого, французского и испанского, в нашей стране оказались востребованными китайский, турецкий и даже нидерландский. Сколько времени нужно потратить, чтобы понимать язык Ван Гога и какие усилия к этому приложить?

За поднебесной будущее – это главный мотив для начинающих учить китайский. Помимо ежедневной практики, преподаватели советуют хотя бы один раз побывать в самом Китае – прочувствовать атмосферу древней культуры, повлиявшей на развитие самого языка.

Сегодня в Польше побывал каждый третий белорус. А вот по-польски говорят и понимают далеко не все.

Читать Карлсона в оригинале? Легко! Для Кирилла Шантыко это уже пятый язык, который он решил выучить. Несложная грамматика, интересное произношение и быстро запоминающаяся лексика – отличительные черты шведского языка.

Восточная культура, теплое море и гостеприимный народ – на наших девушек Турция оказала такое влияние, что изучение турецкого стало пунктом номер один в ближайших планах на будущее.

А вообще, какой бы ни была цель в изучении иностранного языка, – это непременно станет вашим коньком в общении!