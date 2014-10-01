На юго-востоке Украины начался учебный год: школьники и студенты вернулись за парты

Новости Украины. На юго-востоке Украины начался учебный год. С опозданием на месяц двери для учеников открыли почти 1,5 тысячи школ.

Все это время у детей были вынужденные каникулы, а внутри поврежденных при обстрелах учебных заведениях шли восстановительные работы. Там, где до сих пор нет электричества, школы и сады подключают к мобильным генераторам.

1 октября в свои аудитории вернулись и студенты вузов, которые весь предыдущий месяц получали задания дистанционно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем в одном из районов Донецка 1 октября утром обстреляли школу.

От полученных ранений скончались несколько случайных прохожих. Среди детей пострадавших нет.