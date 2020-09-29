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«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды

29 сентября 2020 15:15
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Новости Беларуси. В Крупках юные модельеры создают стилизованные коллекции одежды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее в материале Ольги Власовец.

«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды-1

Ольга Власовец, корреспондент СТВ:
Утюг и швейная машинка – с помощью этих обычных вещей в маленькой мастерской происходит настоящее чудо. Из-под рук маленьких волшебниц рождаются шедевры высокой моды. И некоторым юным модельерам всего по восемь лет.

«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды-4

Так, Алина Гара пришла на занятия маленькой девочкой. А теперь, глядя как из-под иглы выходят прямые стежки на платье, трудно представить, что когда-то она даже не знала, как подойти к швейной машинке. Зато теперь сама создает модели для коллекции. А совсем недавно родители поддержали увлечение дочери и подарили собственную машинку.

«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды-7

Алина Гара, ученица Крупского центра детского творчества:
Я научилась шить, вышивать. Сейчас я делаю народный костюм.

«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды-10

Ежегодно в центр детского творчества в мастерскую «Чараўніцы» приходят новые девочки. Сначала они с восхищением наблюдают, как разрабатывают модели старшие, потом сами вышивают и создают аксессуары. С определенным опытом, уже переходят к конструированию одежды.

«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды-13

Мария Кособутская, ученица Крупского центра детского творчества:
Я не умела ни вышивать, ни шить. Научилась всему этому здесь.

«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды-16

А управляет сложным творческим процессом вот уже 20 лет талантливый педагог Оксана Коваль. В свое время она переехала из Украины в Беларусь. И теперь здесь учит маленьких модельеров создавать красоту своими руками. Следует отметить – задача не из легких. Здесь без азарта и без педагогического таланта никак. Нужно рассмотреть в каждой свою индивидуальность. И еще проявить терпение.

«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды-19

Оксана Коваль, педагог Крупского центра детского творческого центра:
Красота, которую создают дети. Поэтому их и тянет в наш центр, чтобы они работали, что-то творили своими руками для себя, для своей семьи.

«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды-22

У Оксаны Александровны много идей. Не так давно пришла мысль создать коллекцию славянских костюмов. Разработали вместе с девочками и сшили. Получилось семь красочных платьев с элементами вышивки белорусов, украинцев, болгар и русских. Настоящие произведения искусства.

«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды-25

Оксана Коваль:
Девчонки рисовали эскизы, делали украшения, аксессуары. В костюмах, вы видите, что у нас есть головной убор, обязательно к каждому костюму. Также в этих костюмах есть и лапти.

Коллекцию уже неоднократно демонстрировали на фестивалях и праздниках. Также эти модели-платья участвовали во многих конкурсах разного уровня.

«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды-28

Вероника Селицкая, директор Крупского центра детского творчества:
Оксана Александровна ведет у нас объединение по интересам «Чараўніцы» – декоративный дизайн своими руками. Более 70 детей обучаются у нее в объединениях по интересам.

«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды-31

А впереди реализация новых идей. Оксана Александровна вместе со своими учениками придумала коллекцию платьев, стилизованных под белорусские цветы. Ее выполнят в технике «батик». Пока же активно идет творческий процесс.

# Декоративное искусство # общество # Ольга Власовец # Алина Гора # Мария Кособутская # Оксана Коваль # Вероника Селицкая # Фотофакт

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