«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды

Новости Беларуси. В Крупках юные модельеры создают стилизованные коллекции одежды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее в материале Ольги Власовец.

Ольга Власовец, корреспондент СТВ:

Утюг и швейная машинка – с помощью этих обычных вещей в маленькой мастерской происходит настоящее чудо. Из-под рук маленьких волшебниц рождаются шедевры высокой моды. И некоторым юным модельерам всего по восемь лет.

Так, Алина Гара пришла на занятия маленькой девочкой. А теперь, глядя как из-под иглы выходят прямые стежки на платье, трудно представить, что когда-то она даже не знала, как подойти к швейной машинке. Зато теперь сама создает модели для коллекции. А совсем недавно родители поддержали увлечение дочери и подарили собственную машинку.

Алина Гара, ученица Крупского центра детского творчества:

Я научилась шить, вышивать. Сейчас я делаю народный костюм.

Ежегодно в центр детского творчества в мастерскую «Чараўніцы» приходят новые девочки. Сначала они с восхищением наблюдают, как разрабатывают модели старшие, потом сами вышивают и создают аксессуары. С определенным опытом, уже переходят к конструированию одежды.

Мария Кособутская, ученица Крупского центра детского творчества:

Я не умела ни вышивать, ни шить. Научилась всему этому здесь.

А управляет сложным творческим процессом вот уже 20 лет талантливый педагог Оксана Коваль. В свое время она переехала из Украины в Беларусь. И теперь здесь учит маленьких модельеров создавать красоту своими руками. Следует отметить – задача не из легких. Здесь без азарта и без педагогического таланта никак. Нужно рассмотреть в каждой свою индивидуальность. И еще проявить терпение.

Оксана Коваль, педагог Крупского центра детского творческого центра:

Красота, которую создают дети. Поэтому их и тянет в наш центр, чтобы они работали, что-то творили своими руками для себя, для своей семьи.

У Оксаны Александровны много идей. Не так давно пришла мысль создать коллекцию славянских костюмов. Разработали вместе с девочками и сшили. Получилось семь красочных платьев с элементами вышивки белорусов, украинцев, болгар и русских. Настоящие произведения искусства.

Оксана Коваль:

Девчонки рисовали эскизы, делали украшения, аксессуары. В костюмах, вы видите, что у нас есть головной убор, обязательно к каждому костюму. Также в этих костюмах есть и лапти. Коллекцию уже неоднократно демонстрировали на фестивалях и праздниках. Также эти модели-платья участвовали во многих конкурсах разного уровня.

Вероника Селицкая, директор Крупского центра детского творчества:

Оксана Александровна ведет у нас объединение по интересам «Чараўніцы» – декоративный дизайн своими руками. Более 70 детей обучаются у нее в объединениях по интересам.