«Девчонки рисовали эскизы, делали украшения». В Крупках юные модельеры создают свои коллекции одежды

Новости Беларуси. В Крупках юные модельеры создают стилизованные коллекции одежды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подробнее в материале Ольги Власовец.
Новости Беларуси. В Крупках юные модельеры создают стилизованные коллекции одежды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подробнее в материале Ольги Власовец.
Ольга Власовец, корреспондент СТВ:
Утюг и швейная машинка – с помощью этих обычных вещей в маленькой мастерской происходит настоящее чудо. Из-под рук маленьких волшебниц рождаются шедевры высокой моды. И некоторым юным модельерам всего по восемь лет.
Так, Алина Гара пришла на занятия маленькой девочкой. А теперь, глядя как из-под иглы выходят прямые стежки на платье, трудно представить, что когда-то она даже не знала, как подойти к швейной машинке. Зато теперь сама создает модели для коллекции. А совсем недавно родители поддержали увлечение дочери и подарили собственную машинку.
Алина Гара, ученица Крупского центра детского творчества:
Я научилась шить, вышивать. Сейчас я делаю народный костюм.
Ежегодно в центр детского творчества в мастерскую «Чараўніцы» приходят новые девочки. Сначала они с восхищением наблюдают, как разрабатывают модели старшие, потом сами вышивают и создают аксессуары. С определенным опытом, уже переходят к конструированию одежды.
Мария Кособутская, ученица Крупского центра детского творчества:
Я не умела ни вышивать, ни шить. Научилась всему этому здесь.
А управляет сложным творческим процессом вот уже 20 лет талантливый педагог Оксана Коваль. В свое время она переехала из Украины в Беларусь. И теперь здесь учит маленьких модельеров создавать красоту своими руками. Следует отметить – задача не из легких. Здесь без азарта и без педагогического таланта никак. Нужно рассмотреть в каждой свою индивидуальность. И еще проявить терпение.
Оксана Коваль, педагог Крупского центра детского творческого центра:
Красота, которую создают дети. Поэтому их и тянет в наш центр, чтобы они работали, что-то творили своими руками для себя, для своей семьи.
У Оксаны Александровны много идей. Не так давно пришла мысль создать коллекцию славянских костюмов. Разработали вместе с девочками и сшили. Получилось семь красочных платьев с элементами вышивки белорусов, украинцев, болгар и русских. Настоящие произведения искусства.
Оксана Коваль:
Девчонки рисовали эскизы, делали украшения, аксессуары. В костюмах, вы видите, что у нас есть головной убор, обязательно к каждому костюму. Также в этих костюмах есть и лапти.
Коллекцию уже неоднократно демонстрировали на фестивалях и праздниках. Также эти модели-платья участвовали во многих конкурсах разного уровня.
Вероника Селицкая, директор Крупского центра детского творчества:
Оксана Александровна ведет у нас объединение по интересам «Чараўніцы» – декоративный дизайн своими руками. Более 70 детей обучаются у нее в объединениях по интересам.
А впереди реализация новых идей. Оксана Александровна вместе со своими учениками придумала коллекцию платьев, стилизованных под белорусские цветы. Ее выполнят в технике «батик». Пока же активно идет творческий процесс.