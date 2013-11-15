В Вилейском районе стартовала благотворительная акция, приуроченная ко Дню инвалидов

Вилейском районе. Ее главная цель - помочь людям с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в прошлом году свою поддержку инвалидам высказали представители 100 организаций и предпринимателей. Во время марафона было собрано почти 100 миллионов рублей. Помощь получили 445 семей, в которых живут и воспитываются люди с ограниченными возможностями.

Благочиния марафон - это также встречи, выставки, концерты и презентации. Завершающим аккордом станет фестиваль творчества людей с ограничить возможностями.