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В Вилейском районе стартовала благотворительная акция, приуроченная ко Дню инвалидов

15 ноября 2013 14:53
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Вилейском районе. Ее главная цель - помочь людям с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Только в прошлом году свою поддержку инвалидам высказали представители 100 организаций и предпринимателей. Во время марафона было собрано почти 100 миллионов рублей. Помощь получили 445 семей, в которых живут и воспитываются люди с ограниченными возможностями.

Благочиния марафон - это также встречи, выставки, концерты и презентации. Завершающим аккордом станет фестиваль творчества людей с ограничить возможностями.

# общество # Благотворительная акция

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