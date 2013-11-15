Председатель Миноблисполкома Семён Шапиро наградил труженников Дзержинского района в преддверии праздника работников села

Новости Беларуси. Председатель Минского облисполкома Семён Шапиро, накануне профессионального праздника работников села, поздравил труженников Дзержинского района.

По словам губернатора, Минская область может достичь более высоких результатов в сельском хозяйстве. И ещё раз озвучил поручение президента, чтобы результаты аграриев Минщины были сравнимы с результатами Гродненской области.

Руководитель Минщины наградил работников аграрной отрасли Дзержинского района почётными грамотами облисполкома. Многих передовиков Семён Шапиро знает лично. В Дзержиноскм районе нынешний губернатор столичного региона начинал свою карьеру в должности руководителя сельхозпредприятия.

Игорь Артюшевский, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Надо мало спать и много работать, тогда будут показатели.

Вадим Кунец, директор филиала «Фалько-Агро» сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Дзержинский»:

За счет учебы и повышения своего интеллекта, за счет знаний. Урожай, мясо, молоко - все от этого зависит.