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Председатель Миноблисполкома Семён Шапиро наградил труженников Дзержинского района в преддверии праздника работников села

15 ноября 2013 17:58
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Новости Беларуси. Председатель Минского облисполкома Семён Шапиро, накануне профессионального праздника работников села, поздравил труженников Дзержинского района.

По словам губернатора, Минская область может достичь более высоких результатов в сельском хозяйстве. И ещё раз озвучил поручение президента, чтобы результаты аграриев Минщины были сравнимы с результатами Гродненской области.

Руководитель Минщины наградил работников аграрной отрасли Дзержинского района почётными грамотами облисполкома. Многих передовиков Семён Шапиро знает лично. В Дзержиноскм районе нынешний губернатор столичного региона начинал свою карьеру в должности руководителя сельхозпредприятия.

Игорь Артюшевский, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Надо мало спать и много работать, тогда будут показатели.

Вадим Кунец, директор филиала «Фалько-Агро» сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Дзержинский»:
За счет учебы и повышения своего интеллекта, за счет знаний. Урожай, мясо, молоко - все от этого зависит. 

# общество # Сельское хозяйство # Игорь Артюшевский # Вадим Кунец

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