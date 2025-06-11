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КГК принимает звонки по вопросам качества и доступности административных услуг

11 июня 2025 06:30
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Комитет госконтроля 11 и 12 июня проведет «горячую» линию. Принимается информация по вопросам качества и доступности административных услуг, в том числе тех, что оказываются в электронной форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК принимает звонки по вопросам качества и доступности административных услуг-2

На «горячую» линию граждане и представители субъектов хозяйствования могут сообщить: об общем уровне сервиса (доступности необходимой информации и условиях ее получения, полноте выполнения функций). Рассказать также можно о нарушении сроков, излишнем требовании документов и иных сведений, необоснованном отказе. Кроме этого, предлагается озвучить предложения по улучшению качества и доступности административных услуг. Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9 до 13 и с 14 до 17 часов. 

# Комитет госконтроля

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