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11 августа движение на аварийном мосту в Лошице закрывают в обе стороны

10 августа 2018 21:11
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Новости Беларуси. Важная информация для водителей: 11 августа движение по аварийному мосту в районе Лошицы закроют в обоих направлениях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Аварийный мост в Лошице отремонтируют до 1 октября

11 августа движение на аварийном мосту в Лошице закрывают в обе стороны-1

Напоминаем, из-за дефекта одного из перекрытий часть путепровода просела. Сейчас здесь продолжаются ремонтные работы. Строители одновременно будут ремонтировать и путепровод на внешнем кольце МКАД. Движение в районе поврежденного участка будет осуществляться в объезд.

11 августа движение на аварийном мосту в Лошице закрывают в обе стороны-4

Роман Лашкевич, инспектор отдела агитации и пропаганды  ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Движение будет организовано по съездам со стороны улицы Бабушкина. Заблаговременно будут установлены информационные стенды: информация для водителей о том, как им можно объехать, съехать с данного участка. Также для пешеходов организован переход. Он будет осуществляться по проезжей части через ремонтируемый участок минской кольцевой автодороги.

11 августа движение на аварийном мосту в Лошице закрывают в обе стороны-7

Пока водители могут пользоваться действующей схемой объезда и следить за информационными знаками и сигналами регулировщиков.

Как объезжать аварийный мост в Лошице: схема движения по МКАД

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Роман Лашкевич # Фотофакт

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