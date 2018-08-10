11 августа движение на аварийном мосту в Лошице закрывают в обе стороны

Новости Беларуси. Важная информация для водителей: 11 августа движение по аварийному мосту в районе Лошицы закроют в обоих направлениях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Аварийный мост в Лошице отремонтируют до 1 октября

Напоминаем, из-за дефекта одного из перекрытий часть путепровода просела. Сейчас здесь продолжаются ремонтные работы. Строители одновременно будут ремонтировать и путепровод на внешнем кольце МКАД. Движение в районе поврежденного участка будет осуществляться в объезд.

Роман Лашкевич, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Движение будет организовано по съездам со стороны улицы Бабушкина. Заблаговременно будут установлены информационные стенды: информация для водителей о том, как им можно объехать, съехать с данного участка. Также для пешеходов организован переход. Он будет осуществляться по проезжей части через ремонтируемый участок минской кольцевой автодороги.