«Беларусь очень красивая, люди добрые»: первые туристы прилетели в Минск по 30-дневному безвизу

Новости Беларуси. Вступило в силу соглашение о 30-дневном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем. Меру можно назвать своего рода медовым месяцем в укреплении как деловых, так и дружественных связей наших стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вполне логическое продолжение курса на стратегическое партнерство двух государств. Четыре недели без особых документальных формальностей позволят и туристу, и бизнесмену, и чиновнику решить все стоящие перед ним задачи. О том, что их много и будет еще больше, говорят такие проекты как, например, технопарк «Великие камень».