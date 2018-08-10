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«Беларусь очень красивая, люди добрые»: первые туристы прилетели в Минск по 30-дневному безвизу

10 августа 2018 19:55
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Новости Беларуси. Вступило в силу соглашение о 30-дневном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем. Меру можно назвать своего рода медовым месяцем в укреплении как деловых, так и дружественных связей наших стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вполне логическое продолжение курса на стратегическое партнерство двух государств. Четыре недели без особых документальных формальностей позволят и туристу, и бизнесмену, и чиновнику решить все стоящие перед ним задачи. О том, что их много и будет еще больше, говорят такие проекты как, например, технопарк «Великие камень».

«Беларусь очень красивая, люди добрые»: первые туристы прилетели в Минск по 30-дневному безвизу-1

Сегодня в пять вечера в национальный аэропорт «Минск» прибыл рейс из Пекина. Пассажиры прилетели в Беларусь по новым правилам. Первого туриста по безвизу встретили в торжественной обстановке с цветами и подарками. Им оказался молодой китайский менеджер. Он стал счастливым обладателем сертификата на бесплатное проживание в номере категории люкс самого крупного столичного отеля. Белорусскими пейзажами Син Юй сможет любоваться в течение года.

«Беларусь очень красивая, люди добрые»: первые туристы прилетели в Минск по 30-дневному безвизу-4

Син Юй, турист (Китай):
Везде показывают, что сейчас летают в Минск без визы. Специально звонил в ваше посольство, они так хорошо объясняли, что можно сегодня лететь. Беларусь очень красивая, люди добрые. Поэтому я сюда еду для бизнеса и хочу отдохнуть неделю или две.

«Беларусь очень красивая, люди добрые»: первые туристы прилетели в Минск по 30-дневному безвизу-7

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Мы проводим работу по улучшению нашей инфраструктуры, соответствие ее китайскому формату china friendly, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно. Таким образом мы видим, что китайские туристы могут и должны сюда приезжать. Думаю, что количество китайских граждан, которые хотят посетить Беларусь в туристических целях, так и тех, которые приезжают сюда по бизнесу, увеличится.

«Беларусь очень красивая, люди добрые»: первые туристы прилетели в Минск по 30-дневному безвизу-10

Всего на борту из Китая прибыли 53 пассажира. Все они – владельцы обычных паспортов. Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано 10 июня в Циндао по итогам переговоров Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином. Также 2018 объявлен Годом туризма Беларуси в Китае.

# Туризм # общество # Син Юй # Виталий Грицевич # Фотофакт

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