«Беларусь очень красивая, люди добрые»: первые туристы прилетели в Минск по 30-дневному безвизу
Новости Беларуси. Вступило в силу соглашение о 30-дневном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем. Меру можно назвать своего рода медовым месяцем в укреплении как деловых, так и дружественных связей наших стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это вполне логическое продолжение курса на стратегическое партнерство двух государств. Четыре недели без особых документальных формальностей позволят и туристу, и бизнесмену, и чиновнику решить все стоящие перед ним задачи. О том, что их много и будет еще больше, говорят такие проекты как, например, технопарк «Великие камень».
Сегодня в пять вечера в национальный аэропорт «Минск» прибыл рейс из Пекина. Пассажиры прилетели в Беларусь по новым правилам. Первого туриста по безвизу встретили в торжественной обстановке с цветами и подарками. Им оказался молодой китайский менеджер. Он стал счастливым обладателем сертификата на бесплатное проживание в номере категории люкс самого крупного столичного отеля. Белорусскими пейзажами Син Юй сможет любоваться в течение года.
Син Юй, турист (Китай):
Везде показывают, что сейчас летают в Минск без визы. Специально звонил в ваше посольство, они так хорошо объясняли, что можно сегодня лететь. Беларусь очень красивая, люди добрые. Поэтому я сюда еду для бизнеса и хочу отдохнуть неделю или две.
Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Мы проводим работу по улучшению нашей инфраструктуры, соответствие ее китайскому формату china friendly, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно. Таким образом мы видим, что китайские туристы могут и должны сюда приезжать. Думаю, что количество китайских граждан, которые хотят посетить Беларусь в туристических целях, так и тех, которые приезжают сюда по бизнесу, увеличится.
Всего на борту из Китая прибыли 53 пассажира. Все они – владельцы обычных паспортов. Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано 10 июня в Циндао по итогам переговоров Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином. Также 2018 объявлен Годом туризма Беларуси в Китае.