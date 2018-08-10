«И не жалко, это для детишек»: Александр Лукашенко ознакомился с работой реконструированной детской больницы в Гомеле

Новости Беларуси. 10 августа в ходе рабочей поездки в регионы Александр Лукашенко рассматривал социально-экономическое развитие Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент ознакомился с работой детской клинической больницы. Ее недавно реконструировали. Изначально были планы построить новое здание за городом, однако это не самое удачное решение для гомельских пациентов. Все-таки большинству удобнее добираться, когда больница в центре. Президент поручил реконструировать и расширить ее непосредственно в городе. Список оказываемых медицинских услуг также значительно расширился. Корреспондент Юлия Бешанова о результатах этой масштабной работы.

Пятнадцатилетний Станислав с детства занимается спортом. Сейчас серьезно увлекся волейболом, но участию в соревнованиях мешают поставленные в детстве диагнозы. Чтобы проверить, все ли в порядке с сердцем, юношу положили на обследование. Вердикт врачи вынесли с использованием новейшего оборудования: все болезни остались в детстве.

Станислав, пациент Гомельской областной детской клинической больницы:

Все новое, прямо глаз радуется. По сравнению с другими это самая хорошая больница, которую я видел, по крайней мере сейчас.

Гомельские пациенты еще недавно сами ставили диагноз здешней педиатрической системе – хроническое неудобство. Отделения детской больницы были разбросаны по всему городу. Например, хирургия ютилась во взрослой областной клинической больнице, а детской травматологии как отделения и вовсе не существовало.

Вячеслав Ижаковский, главный врач Гомельской областной детской клинической больницы:

Это стационар обладает всеми широкими возможностями для диагностики заболеваний у детей любого возраста, начиная с периода новорожденности и до 18 лет.

Новый корпус детской больницы возвели всего за два года. По документам – реконструкция, но масштабы гораздо шире. К старому трехэтажному зданию приросли два семиэтажных. Площади выросли в разы, а количество мест в стационаре увеличилось до 552. Соответственно выросло и штатное расписание. Но требование Александра Лукашенко остается неизменным – по-хозяйски относиться к деньгам и еще раз внимательно пересчитать расходы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У вас штатное расписание в два раза больше, чем больных будет. Смотри, чтобы ты не пришел за деньгами – денег лишних нет. Поэтому подключайся вместе со своими специалистами и определяй, сколько здесь должно быть врачей, сколько медсестер, сколько нянечек, по-народному говоря. Слушай, полторы тысячи штатное расписание – да это негде разместить их будет тут. Тут же больных надо детишек лечить, размещать. Смотрите по этой оптимизации. Потому что деньги мы не считаем, потому что это бюджетные деньги: полторы тысячи – ну ладно, полторы тысячи! А потом будем ахать-охать, что у нас не хватает специалистов и врачей. Определись, сколько здесь должно быть. Мы слишком вольно себя чувствуем при формировании трудовых коллективов.

Весь принцип работы выстроен вокруг скорейшей диагностики. Теперь все необходимые обследования можно провести в одном здании и оперативно начать лечение. Например, здесь установлены компьютерные и магнитно-резонансные томографы последнего поколения.

Любопытный нюанс: в этом кабинете проводят магнитно-резонансное исследование. Процедура длительная. Что бы малыши не скучали и не нервничали, в динамиках звучат сказки или современная музыка. О таком аппарате, говорят многие взрослые, раньше могли только мечтать. Одним словом, здесь есть все, чтобы выявить болезнь на самой ранней стадии. Алексей Грибач, заведующий операционным блоком Гомельской областной детской клинической больницы:

Мы шагнули на порядок выше, чем то, что было. Все операционные укомплектованы консолями хирургическими, анестезиологическими. Очень качественная вентиляция, ламинарный поток, освещение. Данная операционная открывает перед нами большие возможности.

Стены, украшенные рисунками (кстати, в создании сказочной атмосферы участие принимали гомельские студенты), просторные коридоры и комфортные палаты. В таких и выздоравливают быстрее. Но врачи готовы ко всему. Экстренная операционная (скорее реанимационная) расположена на первом этаже. В тяжелых случаях больного, минуя бюрократические процедуры, сразу везут на операционный стол. Это хирургический блок. Шесть операционных, включая экстренную. Возможности корпуса, его оснащение позволяют делать любые операции, кроме кардиологических. Уже традиционно у гомельских врачей в приоритете малоинвазивные методы лечения.

Юрий Дмитриев, заведующий хирургическим отделением Гомельской областной детской клинической больницы:

Здесь уже человек приходит и начинает учиться с более высокого уровня, пропустив немножко простые, приземленные примитивные условия. Здесь, конечно, большой потенциал для роста, для воспитания нового персонала.

Глава государства обратил внимание: в операционных все еще нет нового оборудования.

Александр Лукашенко:

Пять операционных? Чего не хватает, какие не укомплектованы? Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Необходимо доукомплектовать эту операционную наркозно-дыхательным аппаратом.

Особая гордость больницы – свой неонатальный центр. В старом здании для него просто не было места. Теперь здесь готовы оказывать помощь в прямом смысле самым маленьким белорусам – детям, родившиеся с экстремально низким весом. От того, какой уход эти особые дети получают с первых минут своей жизни, зависит их шанс остаться в этом мире.

Самый крошечный пациент, которого спасли в этом отделении, при рождении весил всего 680 граммов. К слову, уровень младенческой смертности в Беларуси уже не первый год ниже, например, среднеевропейского. Но важно просто спасти, задача перед специалистами стоит более глобальная – сопровождать малышей, максимально повысить качество их жизни.

Наталья Чикичева, заведующая отделением анестезиологии и реаниматологии Гомельской областной детской клинической больницы:

Мы боремся за жизнь каждого пациента, потому что иногда это единственный шанс для мамы иметь возможность материнства, единственный шанс стать мамой.

Реконструкция медицинского городка для гомельчан – не просто новый уровень обслуживания, но и символичный подарок. Открыли комплекс как раз к 100-летнему юбилею детской больницы. К празднику причастны многие: строили всем миром, а сам объект находился под личным контролем главы государства.

Александр Лукашенко:

У меня был один вопрос: мы в этом дворце Гомеля и Гомельской области всех детишек сможем обслужить, которые нуждаются в этом. Можем, и с запасом. Поэтому надо не один, а трое. Не дай бог, конечно, но всякое бывает. Вы видите, в каком мире мы живем, вы видите, какая сейчас экология. Чернобыль мы уже забыли, у нас экологических проблем без Чернобыля море, особенно в Европе, России, Украине и так далее. Нас еще бог бережет за счет вот этой диктатуры и авторитаризма, за которые нас критикуют. Город, я смотрю, вы содержите в хорошем состоянии. И окраины надо приводить в порядок, и заводы у нас еще как заводы, и так далее. Поэтому бог еще с нами. Но экология ухудшается, и дети не все рождаются без патологий. Такие дворцы, такие центры у нас в каждой области созданы, и надо было создать в Гомеле. Тогда мне предложили проект: где-то за городом построить какую-то больницу. Вы помните, я приехал в Гомель – говорю, ну-ка доложите мне, где эта больница. Показывают: вот там МЧС, там МТС, там еще чего-то. Вот они. Я говорю: хорошо, так давайте у них заберем для детей эти помещения, доведем их до ума и достроим то, что надо. Сегодня получился прекрасный квартал с внутренним садиком. На экскурсию сходите, посмотрите. В помещение не надо ходить, посмотрите на эту больницу. Старые помещения сделали как резиденцию президента. Дворец из старых помещений. Новые пристроили, переходы эти все закрытые. Я остановился в этом дворике центральном – ну дворец. И не жалко, это для детишек.

Александр Лукашенко говорил с чиновниками и о делах региона в целом. Глава государства подробно интересовался ходом реализации сразу двух проблемных проектов, в Светлогорске и Добруше. Поручение Президента – доложить о состоянии дел в самое ближайшее время. Не обошли вниманием и самую горячую тему – уборочную. В области дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. В некоторых районах на лицо безалаберность и бесхозяйственность.

Александр Лукашенко:

Леонид Васильевич, вы возьмите это предприятие. Со специалистами пройдите по контрактам, по планам и прочему и доложите. Когда мы, напрягаясь как в концлагере, сможем запустить этот завод. А вы разберитесь со Светлогорском, чтобы к концу августа у меня была информация. Не просто там воды налейте, а когда запустим, как идут работы и так далее. То же самое по Добрушу, у меня должна быть альтернативная информация.