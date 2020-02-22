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108 пар поженятся в Минске 22 февраля

22 февраля 2020 14:45
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Новости Беларуси. Магия цифр и очередной свадебный бум. В сегодняшней дате только двойки и нули, которые выпали на традиционный день бракосочетаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

108 пар поженятся в Минске 22 февраля-1

В итоге в эту субботу, 22 февраля, в Минске поженятся сразу 108 пар. Несмотря на то, что год високосный, в феврале это уже четвертый заветный для свадеб день. Второго, двадцатого и в День всех влюбленных желающих расписаться было также много.

Нумеролог о дате 20.02.2020: браки, заключенные в этот день, будут удачными и очень крепкими

И пусть в нумерологические совпадения верят не все молодожены, как шутят, с такой красивой датой годовщину точно не забудешь.

108 пар поженятся в Минске 22 февраля-4

Секретами долгой и счастливой семейной жизни с молодой парой поделились сегодня золотые юбиляры. Во Дворце гражданских обрядов устроили встречу поколений – семья семье.

108 пар поженятся в Минске 22 февраля-7

50 лет спустя после регистрации брака Владимир и Людмила решили вновь отправиться в ЗАГС, чтобы сыграть золотую свадьбу. Трогательный момент с супругами разделили родные. Под венец пару вели внуки.

108 пар поженятся в Минске 22 февраля-10

Людмила и Владимир Половые:
Для нас важно… Может быть, не столько для нас эти 50 лет. Мы хотим показать нашим детям, передать и показать, что так только и надо дальше идти. И чтобы брали пример с нас.

108 пар поженятся в Минске 22 февраля-13

В 2019 году в Беларуси зарегистрировано более 62 тысяч браков, а это на 2 000 молодых семей больше, чем в 2018-м. При этом 62 % молодоженов регистрировать свой союз предпочитают в торжественной обстановке.

108 пар поженятся в Минске 22 февраля-16

# Свадьба # общество # Людмила Половая # Владимир Половой # Фотофакт

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