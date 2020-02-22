108 пар поженятся в Минске 22 февраля

Новости Беларуси. Магия цифр и очередной свадебный бум. В сегодняшней дате только двойки и нули, которые выпали на традиционный день бракосочетаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге в эту субботу, 22 февраля, в Минске поженятся сразу 108 пар. Несмотря на то, что год високосный, в феврале это уже четвертый заветный для свадеб день. Второго, двадцатого и в День всех влюбленных желающих расписаться было также много.

Нумеролог о дате 20.02.2020: браки, заключенные в этот день, будут удачными и очень крепкими

И пусть в нумерологические совпадения верят не все молодожены, как шутят, с такой красивой датой годовщину точно не забудешь.