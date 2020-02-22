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«Пущанский смак». В Беловежской пуще проходит первый гастрофест

22 февраля 2020 12:34
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Новости Беларуси. Провести уик-энд вкусно приглашает белорусский Дед Мороз. В Беловежской пуще впервые проходит гастрономический фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пущанский смак». В Беловежской пуще проходит первый гастрофест-1

Отведать мясо дичи, приготовленное на открытом огне, и оценить мастерство здешних поваров приехали сотни гурманов – не только белорусы, но и жители других стран. Самым зрелищным обещает стать конкурс команд кулинаров. Тут уж надо постараться: нужно не только приготовить, но и эффектно подать блюдо.

«Пущанский смак». В Беловежской пуще проходит первый гастрофест-3

Любовь Плескачевская, повар:
Само мясо зубра – длинное волокно – его сделать так быстро на мангале – это очень тяжелый процесс. Вы можете посмотреть – сочное, оно такое аппетитное и вкусное.

«Пущанский смак». В Беловежской пуще проходит первый гастрофест-5

Нина Богуш, заместитель директора национального парка «Беловежская пуща»:
Здесь издревле были царские пиры, княжеские гуляния, и каждый привносил какое-то новое блюдо, новые веяния. Мы стараемся это все вспомнить, возобновить.

«Пущанский смак». В Беловежской пуще проходит первый гастрофест-7

Пущанские повара проведут мастер-классы для гостей и презентуют авторские блюда. Приобрести изыски можно будет уже на гастрономическом базаре. Итоги конкурса станут известны вечером. Голосовать будет не только жюри, но и туристы.

Сегодня же в пуще проводят Снегурочку и дочерей Деда Мороза.

«Пущанский смак». В Беловежской пуще проходит первый гастрофест-9
# Беловежская пуща # общество # Любовь Плескачевская # Нина Богуш # Фотофакт

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