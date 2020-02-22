Прямой эфир

Боится высоты и не простит измену. Дмитрий Филипович в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

22 февраля 2020 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военнослужащий, спасший солдата во время учений, откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Настоящий мужчина – это..?

Дмитрий Филипович, начальник цикла учебного отделения 307-ой ШПС 72-го объединённого учебного центра:
Я.

Главное в жизни – это..?

Дмитрий Филипович:
Чтобы у родных и близких всё было хорошо.

Вадим Щеглов:
Что для вас храбрость?

Дмитрий Филипович:
В экстремальной ситуации принять разумное решение.

Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?

Дмитрий Филипович:
Высоты.

Вадим Щеглов:
Поступок, которого Вы стыдитесь?

Боится высоты и не простит измену. Дмитрий Филипович в 8 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Дмитрий Филипович:
Нет такого поступка.

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Дмитрий Филипович:
Измену.

Вадим Щеглов:
О чём Вы мечтаете?

Дмитрий Филипович:
Стать генералом.

Вадим Щеглов:
Чем гордитесь больше всего?

Дмитрий Филипович:
Спасённой жизнью военнослужащего.

Смотрите интервью полностью 16 февраля в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Армия Беларуси # общество # Дмитрий Филипович

Другие новости рубрики

Все новости
«Пущанский смак». В Беловежской пуще проходит первый гастрофест
22 февраля 2020 12:34

«Пущанский смак». В Беловежской пуще проходит первый гастрофест

Шпилевская: «У меня одна жизнь. И я хочу и на горных лыжах поехать, и в кино сняться, и устроить какой-нибудь шабаш!»
22 февраля 2020 10:56

Шпилевская: «У меня одна жизнь. И я хочу и на горных лыжах поехать, и в кино сняться, и устроить какой-нибудь шабаш!»

Супрацоўнікі ДАІ павіншавалі ў Мінску аўтамабілістаў з мужчынскім днём
21 февраля 2020 21:21

Супрацоўнікі ДАІ павіншавалі ў Мінску аўтамабілістаў з мужчынскім днём