Боится высоты и не простит измену. Дмитрий Филипович в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Военнослужащий, спасший солдата во время учений, откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Настоящий мужчина – это..?
Дмитрий Филипович, начальник цикла учебного отделения 307-ой ШПС 72-го объединённого учебного центра:
Я.
Главное в жизни – это..?
Дмитрий Филипович:
Чтобы у родных и близких всё было хорошо.
Вадим Щеглов:
Что для вас храбрость?
Дмитрий Филипович:
В экстремальной ситуации принять разумное решение.
Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?
Дмитрий Филипович:
Высоты.
Вадим Щеглов:
Поступок, которого Вы стыдитесь?