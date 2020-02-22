Боится высоты и не простит измену. Дмитрий Филипович в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Военнослужащий, спасший солдата во время учений, откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Настоящий мужчина – это..?

Дмитрий Филипович, начальник цикла учебного отделения 307-ой ШПС 72-го объединённого учебного центра:

Я.

Главное в жизни – это..? Дмитрий Филипович:

Чтобы у родных и близких всё было хорошо.

Вадим Щеглов:

Что для вас храбрость?

Дмитрий Филипович:

В экстремальной ситуации принять разумное решение.

Вадим Щеглов:

Чего Вы боитесь?

Дмитрий Филипович:

Высоты.

Вадим Щеглов:

Поступок, которого Вы стыдитесь?