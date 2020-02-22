C.C. Catch впервые прилетела в Беларусь: «Красивая страна, красивый город»

Новости Беларуси. Королева диско и одна из самых ярких звезд европейской поп-сцены восьмидесятых. C. C. Catch впервые приехала в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пик популярности немецкой певицы пришелся на середину 80-х. Ее мелодичные зажигательные треки тогда взлетели на вершины хит-парадов и мгновенно покорили сердца миллионов поклонников по всему миру.

C. C. Catch, впрочем, остается кумиром сразу нескольких поколений и много гастролирует, но в белорусскую столицу приехала впервые. Пока фанаты ждут выступления, наша съемочная группа успела пообщаться с артисткой в аэропорту.

Си Си Кетч, певица:

Я очень рада побывать здесь и встретиться с белорусскими фанатами. Буду счастлива подарить им свою музыку.

Спасибо большое за приглашение! Красивая страна, красивый город. Жду с нетерпением шоу и встречи со зрителями. С большой любовью!