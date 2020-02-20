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Нумеролог о дате 20.02.2020: браки, заключённые в этот день, будут удачными и очень крепкими

20 февраля 2020 21:19
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Новости Беларуси. Магия чисел. Дата 20.02.2020 вызвала свадебный ажиотаж, причем многие записывались на регистрацию за полгода, а то и за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нумеролог о дате 20.02.2020: браки, заключённые в этот день, будут удачными и очень крепкими-1

Люди верят, что это совпадение станет счастливым. В столице более 150 пар скрепили семейные узы. В ЗАГСах, кстати, были готовы к такому интересу вокруг цифр и постарались никому не отказать.

Нумеролог о дате 20.02.2020: браки, заключённые в этот день, будут удачными и очень крепкими-4

Корреспондент Кристина Федорович присоединилась к настоящему свадебному буму в качестве корреспондента и не только. Подробности в видеоматериале.

Нумеролог о дате 20.02.2020: браки, заключённые в этот день, будут удачными и очень крепкими-7

Нумеролог о дате 20.02.2020: браки, заключённые в этот день, будут удачными и очень крепкими-9

# Праздничные даты # общество # Кристина Федорович # Фотофакт

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