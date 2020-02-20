Нумеролог о дате 20.02.2020: браки, заключённые в этот день, будут удачными и очень крепкими

Новости Беларуси. Магия чисел. Дата 20.02.2020 вызвала свадебный ажиотаж, причем многие записывались на регистрацию за полгода, а то и за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди верят, что это совпадение станет счастливым. В столице более 150 пар скрепили семейные узы. В ЗАГСах, кстати, были готовы к такому интересу вокруг цифр и постарались никому не отказать.