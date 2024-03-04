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Чем занимаются сотрудники патрульно-постовой службы? Пообщались с командиром роты

04 марта 2024 10:03
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4 марта в Беларуси отмечается День милиции. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь командир роты патрульно-постовой службы милиции Заводского района Минска Кристиан Якунович.

Александр Меженный, ведущий:
Товарищ майор, знаю, что вы снимаете ролики в TikTok. Это по зову души?

Чем занимаются сотрудники патрульно-постовой службы? Пообщались с командиром роты-1

Кристиан Якунович, командир роты патрульно-постовой службы милиции Заводского района г. Минска:
Увидел, что некоторые силовые структуры запускают интересные видео. Почему бы и нам не сделать? Несколько сделали. Вроде бы пошли просмотры, комментарии, люди интересуются. Смотрят. Понятно, планов, задумок очень много, но не на все хватает времени.

Чем занимается патрульно-постовая служба? За какое время сотрудники должны прибыть на место вызова? Смотрите в видеоматериале.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Меженный

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