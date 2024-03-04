Чем занимаются сотрудники патрульно-постовой службы? Пообщались с командиром роты

Александр Меженный, ведущий: Товарищ майор, знаю, что вы снимаете ролики в TikTok. Это по зову души?

4 марта в Беларуси отмечается День милиции. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь командир роты патрульно-постовой службы милиции Заводского района Минска Кристиан Якунович.

Кристиан Якунович, командир роты патрульно-постовой службы милиции Заводского района г. Минска:

Увидел, что некоторые силовые структуры запускают интересные видео. Почему бы и нам не сделать? Несколько сделали. Вроде бы пошли просмотры, комментарии, люди интересуются. Смотрят. Понятно, планов, задумок очень много, но не на все хватает времени.