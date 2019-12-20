Афанасьева о Бузовой: «Такой человек, по меньшей мере, достоин уважения»

Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Время меняется. Есть не совсем талантливые артисты, поющие мимо нот, «мимо кассы», но при этом имеющие большую «армию» поклонников. В последнее время тенденция Бузовых появляется. Вот как Вы считаете, насколько это справедливо?
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Это харизма, харизма, харизма… Так сложились звёзды. Сейчас нужен этот исполнитель.
Вадим Щеглов:
А как так получается, что артист, который не умеет петь, набирает большее количество поклонников, чем профессиональный исполнитель?
Инна Афанасьева:
Я не могу сказать. Я же не человек, который может залезть в головы огромному количеству людей.
Вадим Щеглов:
У каждого времени – свои герои, да?
Инна Афанасьева:
Как случилось, что такой человек, как Гитлер, смог одурить всем голову своими истерическими проповедями, вот этими маханиями руками, этим оскалом, агрессией? И вот он взял и всех просто одурманил. Чем? Как так сложилось?
Я не говорю, что Бузова – это Гитлер сейчас. Я говорю о том, что, видимо, иногда наступает какое-то время, когда такие люди нужны. И я абсолютно не против Бузовой.
Потому что, понимаете, если бы она просто лежала на диване и говорила: «Ой, ребята, такая красивая жизнь! Вот мне вот сейчас 100 миллионов лайков пришло! И я – королева жизни!» Она-то работает! И для того, чтобы быть популярной, она пашет, я бы сказала. Поэтому такой человек, по меньшей мере, достоин уважения.
Также в интервью Инна Афанасьева рассказала:
– что думает о группе «Ленинград» и мате в песнях
– как беременная выступала в Москве и её жалел Кобзон
– почему нельзя говорить плохо о бывших супругах
– актуален ли сейчас формат «Славянского базара»
– какие напитки обязательно должны быть в её гримёрке
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