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Афанасьева о Бузовой: «Такой человек, по меньшей мере, достоин уважения»

20 декабря 2019 10:56
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Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Время меняется. Есть не совсем талантливые артисты, поющие мимо нот, «мимо кассы», но при этом имеющие большую «армию» поклонников. В последнее время тенденция Бузовых появляется. Вот как Вы считаете, насколько это справедливо?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Это харизма, харизма, харизма… Так сложились звёзды. Сейчас нужен этот исполнитель.

Вадим Щеглов:
А как так получается, что артист, который не умеет петь, набирает большее количество поклонников, чем профессиональный исполнитель?

Афанасьева о Бузовой: «Такой человек, по меньшей мере, достоин уважения»-1

Инна Афанасьева:
Я не могу сказать. Я же не человек, который может залезть в головы огромному количеству людей.

Вадим Щеглов:
У каждого времени – свои герои, да?

Инна Афанасьева:
Как случилось, что такой человек, как Гитлер, смог одурить всем голову своими истерическими проповедями, вот этими маханиями руками, этим оскалом, агрессией? И вот он взял и всех просто одурманил. Чем? Как так сложилось?

Я не говорю, что Бузова – это Гитлер сейчас. Я говорю о том, что, видимо, иногда наступает какое-то время, когда такие люди нужны. И я абсолютно не против Бузовой.

Потому что, понимаете, если бы она просто лежала на диване и говорила: «Ой, ребята, такая красивая жизнь! Вот мне вот сейчас 100 миллионов лайков пришло! И я – королева жизни!» Она-то работает! И для того, чтобы быть популярной, она пашет, я бы сказала. Поэтому такой человек, по меньшей мере, достоин уважения.

Также в интервью Инна Афанасьева рассказала:

– что думает о группе «Ленинград» и мате в песнях

– как беременная выступала в Москве и её жалел Кобзон

– почему нельзя говорить плохо о бывших супругах

– актуален ли сейчас формат «Славянского базара»

– какие напитки обязательно должны быть в её гримёрке

Смотрите 22 декабря в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Белорусские исполнители # Культура # Инна Афанасьева

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