100 многоразовых респираторов и 300 защитных костюмов. Милиция Минска помогает бороться с коронавирусом

Новости Беларуси. Столичная милиция передала средства индивидуальной защиты врачам детской инфекционной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Столичная милиция передала средства индивидуальной защиты врачам детской инфекционной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медики получили 100 многоразовых респираторов и 300 защитных костюмов. Сейчас в больнице находятся дети и с коронавирусной инфекцией, все они в стабильном состоянии.
Марина Соколова, главный врач городской детской инфекционной клинической больницы:
Сотрудники ГУВД Мингорисполкома дежурят у нас, тут есть пост. Совместными усилиями мы обеспечиваем порядок и карантинные мероприятия. Надо сказать, что мы себя все время чувствуем под защитой. Сейчас особенный период, и мне кажется, что в этот период важно всем объединиться.
Андрей Русанович, заместитель начальника ГУВД Мингорсполкома:
Мы не могли стоять в стороне. Размышляли, чем помочь, как оказать эту помощь. Сделали выбор все-таки в пользу инфекционной детской больницы, с учетом того, что первое, на чем мы акцентируем свое внимание – это все-таки дети. Это то самое дорогое, что у нас есть.
Милиция не в первый раз помогает врачам. В первую очередь правоохранители поддержали сотрудников госпиталя и поликлиники МВД. Всего медицинским учреждениям передали средства индивидуальной защиты на сумму 10 000 рублей.
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Помочь детской инфекционной больнице может любой, перечислив деньги на благотворительный счет.