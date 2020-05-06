100 многоразовых респираторов и 300 защитных костюмов. Милиция Минска помогает бороться с коронавирусом

Новости Беларуси. Столичная милиция передала средства индивидуальной защиты врачам детской инфекционной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики получили 100 многоразовых респираторов и 300 защитных костюмов. Сейчас в больнице находятся дети и с коронавирусной инфекцией, все они в стабильном состоянии.

Марина Соколова, главный врач городской детской инфекционной клинической больницы:

Сотрудники ГУВД Мингорисполкома дежурят у нас, тут есть пост. Совместными усилиями мы обеспечиваем порядок и карантинные мероприятия. Надо сказать, что мы себя все время чувствуем под защитой. Сейчас особенный период, и мне кажется, что в этот период важно всем объединиться.

Андрей Русанович, заместитель начальника ГУВД Мингорсполкома:

Мы не могли стоять в стороне. Размышляли, чем помочь, как оказать эту помощь. Сделали выбор все-таки в пользу инфекционной детской больницы, с учетом того, что первое, на чем мы акцентируем свое внимание – это все-таки дети. Это то самое дорогое, что у нас есть.