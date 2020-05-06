График отключения горячей воды в Минске скорректируют

Новости Беларуси. Плановое отключение горячей воды в столице могут отложить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что подготавливать сети и теплоисточники к следующему отопительному сезону начнут только в июне. Такие изменения связаны с эпидемиологической ситуацией.

Отопление в Беларуси не отключают для дополнительной профилактики простуд

Напоминаем, ранее начать отключать горячую воду планировалось с 11 мая.