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График отключения горячей воды в Минске скорректируют

06 мая 2020 14:54
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Новости Беларуси. Плановое отключение горячей воды в столице могут отложить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

График отключения горячей воды в Минске скорректируют-1

Ожидается, что подготавливать сети и теплоисточники к следующему отопительному сезону начнут только в июне. Такие изменения связаны с эпидемиологической ситуацией.

Отопление в Беларуси не отключают для дополнительной профилактики простуд

Напоминаем, ранее начать отключать горячую воду планировалось с 11 мая.

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

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