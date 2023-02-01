Новости Беларуси. Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 февраля. В среднем на душу населения он составит 341 рубль 48 копеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сравнению с прошлым нормативом этот показатель увеличился на полпроцента.

В этой связи автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера бюджета прожиточного минимума. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, перерасчет затронет более 700 тысяч получателей соцвыплат. Это дети, пожилые граждане и инвалиды.

Также с сегодняшнего дня на 9 % увеличиваются пособия по уходу за детьми в возрасте до трех лет. Так, на первого ребенка размер выплаты теперь составляет 605 рублей 99 копеек, на второго и последующих детей – 692 рубля 56 копеек.