В Бресте установят памятный знак «Живая память благодарных поколений»

Новости Беларуси. В день освобождения Бреста в областном центре появится памятный знак «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он будет представлять собой фронтовой треугольник. Как дань героическому прошлому. И бронзовое дерево – символ жизни и долголетия. Отличительная особенность памятного знака – включение в его сплав советских монет, которые в Брестскую крепость принесли сотни семей. Некоторые бережно хранили их как реликвию. Проект призван объединить ветеранов, современников и будущие поколения.

Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда:

Это и будет той связующей нитью поколений в понимании того, что и сегодня мы должны быть вместе, и сегодня мы должны стараться, и сегодня мы должны сражаться, если это понадобится, за свое Отечество, за свою Радзіму Республику Беларусь.