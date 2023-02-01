В Бресте установят памятный знак «Живая память благодарных поколений»

Новости Беларуси. В день освобождения Бреста в областном центре появится памятный знак «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В день освобождения Бреста в областном центре появится памятный знак «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он будет представлять собой фронтовой треугольник. Как дань героическому прошлому. И бронзовое дерево – символ жизни и долголетия. Отличительная особенность памятного знака – включение в его сплав советских монет, которые в Брестскую крепость принесли сотни семей. Некоторые бережно хранили их как реликвию. Проект призван объединить ветеранов, современников и будущие поколения.
Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда:
Это и будет той связующей нитью поколений в понимании того, что и сегодня мы должны быть вместе, и сегодня мы должны стараться, и сегодня мы должны сражаться, если это понадобится, за свое Отечество, за свою Радзіму Республику Беларусь.
Это часть большой и доброй акции благотворительного фонда Алексея Талая «Дети Беларуси – ветеранам и будущим поколениям», который реализуется с 2021 года. За это время было выпущено самое большое коллекционное издание эссе из 45 томов, написанное детьми на основе рассказов ветеранов и писем с фронта. Создан архив из 300 интервью с участниками Великой Отечественной. Особая страница проекта – создание всенародных памятных знаков. В 2022 году такой уже установили в Минске. Более 100 тысяч белорусских семей тогда поделились советскими монетами. Планируется, что памятный знак установят и в Москве.
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