МИД РБ: Минск не позволит представителям Армении поучать Беларусь

В МИД Беларуси раскритиковали заявления армянской стороны о «несамостоятельности» страны, назвав их проявлением внутреннего политического популизма и попыткой отвлечь внимание от проблем в стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.

При этом подчеркнуто, что Беларусь остается суверенным государством и самостоятельно определяет свою внешнюю политику.

В МИД также отметили, что различают армянский народ и действия его руководства, выразив надежду на восстановление конструктивного диалога и партнерских отношений в будущем.

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