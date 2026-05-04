Бывший лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених призвал добиваться вывода российских ракет средней дальности из Калининградской области и Беларуси, считая это шагом к усилению позиций Европы. Об этом пишет РИА Новости.

«Нужно настаивать на выводе российских ракет средней дальности с ядерными боеголовками из Беларуси и Калининграда», – заявил он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

На этом фоне российская сторона заявляет об активном наращивании военного потенциала НАТО у границ Калининградской области.

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