Золотова и Чекина получили 12 лет колонии общего режима

Новости Беларуси. Призывы к массовым беспорядкам и нарушение национальной безопасности. 17 марта в Минске вынесли приговор бывшим гендиректору и главному редактору TUT.BY Людмиле Чекиной и Марине Золотовой. Обе приговорены к 12 годам заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Подсудимые обвиняются в разжигании вражды в белорусском обществе, призывах к массовым беспорядкам и санкциям. Также на их счету крупные финансовые махинации. Компания «ТУТ БАЙ МЕДИА» несколько лет незаконно уклонялась от уплаты налогов. Общий долг перед государством – порядка трех миллионов рублей.

Татьяна Гракун, прокурор отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси:

С учетом представленных стороной государства обвинений и доказательств Минским городским судом постановлен обвинительный приговор. Золотова признана виновной в распространении материалов с публичными призывами к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя нашей страны. Призывами, обращенными к иностранным государствам, иностранным международным организациям к действиям во вред национальной безопасности Республики Беларусь с использованием средств массовой информации и сети интернет по третьей части Статьи 361 УК РБ. Чекина признана виновной в организации таких действий. По совокупности преступлений Золотовой и Чекиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет каждой с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Чекиной – и дополнительное наказание в виде штрафа в размере тысячи базовых величин, в сумме – 37 тысяч рублей. И лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет.

Традиционно, у здания суда сегодня собрались представители европейской дипломатии. Как и всегда в подобных случаях, общаться с журналистами они отказались.

Журналистами остаются, активистами. Их поддерживают очень много людей. Это норма для Евросоюза? Вот здесь вы можете найти ссылочку и посмотреть внимательно. Является это преступлением либо это поощряется. Может, вы можете ответить?