Нет аптечки, огнетушителя и даже прав. Провели вместе с ГАИ рейд по Минску и вот сколько нарушений нашли у маршрутчиков

Новости Беларуси. Белорусы уже давно полюбили маршрутные такси. В первую очередь – за комфорт и оперативность. Причем не только в крупных городах, но и на пригородных и междугородних маршрутах, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Каждый день тысячи минчан добираются на маршрутках по своим делам. Из одного конца города в другой – и всего за несколько рублей. Удобно, без долгих ожиданий и почти без остановок. Но, к сожалению, не без проблем. Наверняка у многих пассажиров хоть раз да возникали справедливые претензии: то билет не выдали, то в дороге сломались, то от расписания или маршрута отошли. Всегда ли перевозчики ведут игру по честным правилам и кто в ответе за безопасность пассажиров в маршрутке?

Сергей Шуманский:

Сколько бы плюсов ни перечисляли постоянные пассажиры маршрутных такси, минусов у этого вида транспорта, а точнее – у его водителей – хоть отбавляй. О стиле вождения маршрутчиков в Минске уже давно ходят не самые лицеприятные слухи. Считается, что на дороге лучше объезжать их стороной, а если «посчастливилось» передвигаться на этом виде транспорта, то перед поездкой обязательно нужно перекреститься. По статистике, водители маршруток действительно часто нарушают ПДД и объясняют это спешкой из-за необходимости ехать по расписанию. Вместе с сотрудниками ГАИ и транспортными инспекторами мы отправились в рейд по столичным улицам, чтобы выяснить, как и на чем ездят минчане. И почему безопасность пассажиров для перевозчиков зачастую стоит на последнем месте? Маршрутные такси со всеми своими плюсами и минусами давно стали привычным, удобным и, наверное, одним из самых массовых видов общественного транспорта, особенно в столице. И это вполне закономерно. Быстро, удобно и относительно недорого. Главное, чтобы все по закону и во благо рядовых пассажиров, но бывает и по-другому.

Регулярно в сводках аварий с общественным транспортом фигурируют маршрутки. Не так давно автокатастрофа случилась под Смолевичами. На трассе Р69 20 февраля столкнулись груженый песком МАЗ и маршрутное такси. В результате аварии погибли 13 человек, в том числе один ребенок. А это уже трасса Бобруйск-Глуск спустя всего несколько дней. Серьезное ДТП с участием маршрутки и трактора. Еще 12 пострадавших. После этих жутких случаев на рынок маршрутных такси пристальное внимание обратил Президент. «Меня это настораживает». Лукашенко прокомментировал ситуацию с маршрутками – подробности здесь. Столица. Девять часов утра. Тысячи горожан едут на работу и учебу. Однако сегодня часть пассажиров вынуждена задержаться. Водителей маршрутных такси досконально проверяют сотрудники ГАИ и транспортной инспекции. Подобные рейды на дорогах уже давно стали нормой, но шоферы все равно каждый раз теряются при виде людей в форме.

– Все пассажиры обилечены у вас?

– Да, спросите.

– Сейчас спросим, конечно. Гул мотора напрочь заглушает диалог. Но уже через пару минут становится понятно – у этого водителя все в порядке. Необходимые документы на месте, машина исправна и, что удивительно, даже пассажиры пристегнуты. Чего не скажешь про вот этого участника дорожного движения. Взмах жезлом и маршрутное такси останавливается у обочины. Сотрудник ГАИ проверяет документы. Не прошел медицинское обследование, не взял путевой лист, не проверил техническую исправность транспорта. Нарушений столько, что на пальцах не сосчитать. А тут еще и огнетушитель подвел.

– Огнетушитель есть у вас? Покажите, пожалуйста.

– И огнетушитель у вас просрочен. Нарушил все, что только можно было, так говорят инспекторы об этом водителе. На мужчину составили протокол. Его привлекут к ответственности, но как говорят сотрудники: положительное действие подобных рейдов кратковременно. К тому же, сарафанное радио работает безотказно. И те, у кого есть серьезные проблемы – просто уходят с линии.

Александр Коваленко, начальник управления контроля автомобильного транспорта филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области:

Основные нарушения, что касается маршрутных транспортных средств – отсутствие необходимых документов у водителя, провоз сверх установленной нормы, безбилетный проезд. Также встречается техническое состояние транспорта: разбитые лобовые стекла, не работающие двери, плохо закрепленные сиденья. Его оснащение, оформление, как внутреннее, так и внешнее. Это все таблички, визитки водителя, внутри, чтобы были схемы маршрута.