10 тысяч шагов – это минимум. Почему пешие прогулки так важны для здоровья?

Бешеный ритм города часто вынуждает нас пользоваться общественным транспортом и автомобилем, что приводит к дефициту свежего воздуха. Мало внимания уделяется пешим прогулкам, особенно в холодное время года, а это может плохо сказываться на здоровье. А ведь прогулка – самая необременительная тренировка. Без инструктора, специального инвентаря и финансовых затрат.

Рустам Гафуров, инструктор тренажерного зала:

Утром, например, можно перед работой пройтись прогуляться – хорошо для пробуждения. А если вечером гулять, то лучше всего после работы, перед сном снять стресс, и сон будет лучше. Для людей, у которых есть проблемы со здоровьем (например, с коленными суставами, позвоночными дисками), скандинавская ходьба немножко снимает нагрузку, легче с ними ходить, плюс еще больше подвижность руками. Для каждого возраста есть определенные темп и нагрузка, которые должны соответствовать состоянию здоровья.

Людмила Жилевич, руководитель Республиканского геронтологического центра:

Вы можете уточнить у врача, какая нагрузка вам наиболее всего подходит. Если говорить о людях пожилых, здесь четкая, абсолютно прямая связь: физические нагрузки – это в первую очередь сохранение психического здоровья. Темп ходьбы должен быть рассчитан на те возможности, которые у вас есть. И ни в коем случае здесь не рекомендуется бег. Наше психическое состояние с годами становится более уязвимым. Ежедневная ходьба – прекрасный способ сохранения здоровья и поддержания иммунитета.

Людмила Жилевич:

Это как таблетка, которую необходимо принимать с возрастом. Некоторые стремятся бегать, поддерживать свое состояние, но дело в том, что с годами наш опорно-двигательный аппарат тоже изнашивается, поэтому надо его беречь. В этом случае пешие прогулки должны проходить с помощью специальных приспособлений или палок, которые уменьшают нагрузку на суставы, но тем не менее подключают все мышцы, которые участвуют в процессе движения. Мышцы – это наши дополнительные сердечно-сосудистые насосы, поэтому вы сохраняете не только свой вид, не только гибкость суставов и поддерживаете мышечный каркас, но в первую очередь это сохранение вашей сердечно-сосудистой системы на долгие-долгие годы.

Продолжительность пеших прогулок определяется индивидуально, но существует так называемое правило 10 000 шагов. Работает ли оно на самом деле? Людмила Жилевич:

Многие считают, что «вот, я за день натопал свои 10 000 шагов и я молодец». На самом деле это не так, потому что вы должны их совершать с определенной нагрузкой, до определенной сердечной частоты, чтобы это действительно повлияло на ваш сердечно-сосудистый тонус, подстегнуло ваш обмен и вы были стройными и красивыми, не навредило вашему здоровью. Мы рекомендуем больше, 10 000 – это минимум, который должен совершить человек в течение дня.

При любой болезни одно из назначений врача – прогулки на свежем воздухе, в том числе и при патологиях опорно-двигательного аппарата. Но чаще всего люди с подобными проблемами считают прогулки запретным плодом – не хотят и даже боятся этим заниматься. Людмила Жилевич:

Мы им рекомендуем в этом случае пользоваться тростью. Да, пускай вы пройдете 100 шагов, но вы должны в обязательном порядке ходить, потому что здесь запускается механизм обратной связи. Вы перестаете ходить – увеличивается вес, нарушаются обменные процессы, падает тонус мышц, сердечно-сосудистой системы, и из пациента, который имеет заболевание опорно-двигательный системы, вы становитесь пациентом с хронической сердечной недостаточностью, плюс возникает ранняя деменция.