10 тысяч шагов – это минимум. Почему пешие прогулки так важны для здоровья?
Бешеный ритм города часто вынуждает нас пользоваться общественным транспортом и автомобилем, что приводит к дефициту свежего воздуха. Мало внимания уделяется пешим прогулкам, особенно в холодное время года, а это может плохо сказываться на здоровье. А ведь прогулка – самая необременительная тренировка. Без инструктора, специального инвентаря и финансовых затрат.
Рустам Гафуров, инструктор тренажерного зала:
Утром, например, можно перед работой пройтись прогуляться – хорошо для пробуждения. А если вечером гулять, то лучше всего после работы, перед сном снять стресс, и сон будет лучше. Для людей, у которых есть проблемы со здоровьем (например, с коленными суставами, позвоночными дисками), скандинавская ходьба немножко снимает нагрузку, легче с ними ходить, плюс еще больше подвижность руками.
Для каждого возраста есть определенные темп и нагрузка, которые должны соответствовать состоянию здоровья.
Людмила Жилевич, руководитель Республиканского геронтологического центра:
Вы можете уточнить у врача, какая нагрузка вам наиболее всего подходит. Если говорить о людях пожилых, здесь четкая, абсолютно прямая связь: физические нагрузки – это в первую очередь сохранение психического здоровья. Темп ходьбы должен быть рассчитан на те возможности, которые у вас есть. И ни в коем случае здесь не рекомендуется бег.
Наше психическое состояние с годами становится более уязвимым. Ежедневная ходьба – прекрасный способ сохранения здоровья и поддержания иммунитета.
Людмила Жилевич:
Это как таблетка, которую необходимо принимать с возрастом. Некоторые стремятся бегать, поддерживать свое состояние, но дело в том, что с годами наш опорно-двигательный аппарат тоже изнашивается, поэтому надо его беречь. В этом случае пешие прогулки должны проходить с помощью специальных приспособлений или палок, которые уменьшают нагрузку на суставы, но тем не менее подключают все мышцы, которые участвуют в процессе движения.
Мышцы – это наши дополнительные сердечно-сосудистые насосы, поэтому вы сохраняете не только свой вид, не только гибкость суставов и поддерживаете мышечный каркас, но в первую очередь это сохранение вашей сердечно-сосудистой системы на долгие-долгие годы.
Продолжительность пеших прогулок определяется индивидуально, но существует так называемое правило 10 000 шагов. Работает ли оно на самом деле?
Людмила Жилевич:
Многие считают, что «вот, я за день натопал свои 10 000 шагов и я молодец». На самом деле это не так, потому что вы должны их совершать с определенной нагрузкой, до определенной сердечной частоты, чтобы это действительно повлияло на ваш сердечно-сосудистый тонус, подстегнуло ваш обмен и вы были стройными и красивыми, не навредило вашему здоровью. Мы рекомендуем больше, 10 000 – это минимум, который должен совершить человек в течение дня.
При любой болезни одно из назначений врача – прогулки на свежем воздухе, в том числе и при патологиях опорно-двигательного аппарата. Но чаще всего люди с подобными проблемами считают прогулки запретным плодом – не хотят и даже боятся этим заниматься.
Людмила Жилевич:
Мы им рекомендуем в этом случае пользоваться тростью. Да, пускай вы пройдете 100 шагов, но вы должны в обязательном порядке ходить, потому что здесь запускается механизм обратной связи. Вы перестаете ходить – увеличивается вес, нарушаются обменные процессы, падает тонус мышц, сердечно-сосудистой системы, и из пациента, который имеет заболевание опорно-двигательный системы, вы становитесь пациентом с хронической сердечной недостаточностью, плюс возникает ранняя деменция.
Ходьба оказывает более мягкую и органичную нагрузку на позвоночник и все группы мышц. Вес тела ритмично и равномерно переносится с одной ноги на другую, отсутствует необходимость сверхнагрузок на стопы. Положение тела контролировать легче, чем при беге, поскольку ваша общая устойчивость гораздо выше. Чтобы больше гулять, заведите себе четвероногого друга. Среди собачников много подтянутых и физически развитых людей, так как им приходится ежедневно выходить на прогулки.
Людмила Жилевич:
Пешие прогулки в сочетании со свежим воздухом – это лучшее лекарство для долголетия.
Хождение ускоряет метаболизм, снижает риски обострения хронических заболеваний, ожирения, помогает бороться со стрессами – плюсов много. Куда бы вы ни отправились на прогулку, захватите с собой хорошее настроение, и все получится.