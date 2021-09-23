За несоблюдение самоизоляции – штраф до 30 базовых. Что должны знать иностранцы при въезде в Беларусь?

Вспышка коронавирусной инфекции, захватившая мир всего два года назад, установила свои правила игры. Так, путешествовать без границ в наше время уже что-то на грани фантастики. Неотъемлемой частью заграничного уикенда стала самоизоляция.

Любовь Шепелевич, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

На территории Республики Беларусь определены категории граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Это заболевшие лица, имеющие инфекцию COVID-19, а также лица, отнесенные к контактам первого и второго уровней на период наличия клинических проявлений. А также лица, прибывшие из стран, где регистрируются случаи инфекции коронавируса.

С актуальным перечнем стран, находящихся в так называемой красной зоне, можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.

Любовь Шепелевич:

Прибывшим гражданам на территорию Республики Беларусь из стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19, отряд пограничного контроля вручает требование о нахождении в самоизоляции. В данном требовании гражданин указывает адрес регистрации и адрес места самоизоляции.

В период вынужденного заточения человек не имеет права самовольно покидать место своего проживания, где он изолируется. Строго запрещено посещать учебу, работу, торговые центры, театры, места массового скопления людей. Но, как и в любом правиле, здесь тоже есть свои исключения. Разрешено, например, выносить мусор, выходить в близлежащий к дому продуктовый магазин, аптеку. При значительном ухудшении самочувствия советуют вызывать бригаду скорой медицинской помощи, заранее проинформировав диспетчера, что вы находитесь в самоизоляции.

Любовь Шепелевич:

Специалистами территориальных центров гигиены и эпидемиологии совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществляется посещение лиц, находящихся в самоизоляции, прибывших на территорию Республики Беларусь, по месту их проживания и пребывания с целью оценки соблюдения требований нахождения и правил поведения в самоизоляции. Лица, нарушившие требования нахождения в самоизоляции, привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 17.5 Кодекса об административных правонарушениях в размере до 30 базовых величин. Но есть случаи, когда сократить срок самоизоляции можно, не нарушив при этом законодательство.

Любовь Шепелевич:

Основанием для сокращения сроков нахождения в самоизоляции является обращение прибывшего лица в организацию здравоохранения за оказанием специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. Также ходатайство организаций, находящихся на территории Республики Беларусь, о сокращении нахождения в самоизоляции иностранных граждан, прибывших работать на территории Республики Беларусь по заключенным договорам.