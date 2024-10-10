Прививочная кампания в Беларуси: как, где и чем вакцинируют от вирусов

Прививочная кампания в Беларуси набирает обороты. По всей стране начинают работу мобильные бригады. Медики выезжают на предприятия и в организации, чтобы защитить себя от вирусной инфекции смогли как можно больше человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем временем стационарные прививочные кабинеты сейчас тоже не пустуют. Только в одной гродненской поликлинике в день вакцинируют около сотни человек. Как пропустить сезон простуд? Репортаж Алены Жиборт.

Виктор и Мария Кардаш из Гродно уже много лет прививаются против гриппа. Решили не нарушать традицию и этой осенью. Супруги часто ездят в Минск к маленькому внуку. В маршрутках соблюдать социальную дистанцию непросто. Надежным способом обезопасить себя и близких считают вакцинацию.

Виктор Кардаш, житель Гродно:

Сейчас я на пенсии, я раньше прививался на работе. Пошел в свою поликлинику, здесь без проблем, никаких вопросов. В первую очередь медики рекомендуют прививаться пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям. Важно не пропустить прививочную кампанию также тем, кому приходится много контактировать с людьми. Это, к примеру, работники торговли и образования.

Евгений Добрук, житель Гродно:

Ежегодно прививаюсь, ежегодно, и своевременно. И, так сказать, об этом не жалею, всегда здоровый хожу.