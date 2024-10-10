Прививочная кампания в Беларуси: как, где и чем вакцинируют от вирусов
Прививочная кампания в Беларуси набирает обороты. По всей стране начинают работу мобильные бригады. Медики выезжают на предприятия и в организации, чтобы защитить себя от вирусной инфекции смогли как можно больше человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем временем стационарные прививочные кабинеты сейчас тоже не пустуют. Только в одной гродненской поликлинике в день вакцинируют около сотни человек. Как пропустить сезон простуд?
Репортаж Алены Жиборт.
Виктор и Мария Кардаш из Гродно уже много лет прививаются против гриппа. Решили не нарушать традицию и этой осенью. Супруги часто ездят в Минск к маленькому внуку. В маршрутках соблюдать социальную дистанцию непросто. Надежным способом обезопасить себя и близких считают вакцинацию.
Виктор Кардаш, житель Гродно:
Сейчас я на пенсии, я раньше прививался на работе. Пошел в свою поликлинику, здесь без проблем, никаких вопросов.
В первую очередь медики рекомендуют прививаться пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям. Важно не пропустить прививочную кампанию также тем, кому приходится много контактировать с людьми. Это, к примеру, работники торговли и образования.
Евгений Добрук, житель Гродно:
Ежегодно прививаюсь, ежегодно, и своевременно. И, так сказать, об этом не жалею, всегда здоровый хожу.
Алена Жиборт, корреспондент:
В поликлиниках Гродно сейчас вакцины двух видов. Трехкомпонентная российского производства, ей прививают бесплатно. Четырехкомпонентной французской можно привиться на платной основе.
Диана Яневич, врач аллерголог-иммунолог городской поликлиники № 3 Гродно:
Международными национальными лабораториями и центрами проводятся обязательные исследования циркулирующего штамма вируса гриппа в прошлом сезоне, чтобы прогнозировать, какой штамм будет циркулировать в нынешнем сезоне. И поэтому все вакцины, которые есть в наличии в поликлинике, они обладают актуальным штаммовым составом для защиты иммунитета населения в нынешнем сезоне.
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