Автопарк могилёвских дорожников пополнился новой спецтехникой

Новости Беларуси. К обильным осадкам заблаговременно подготовились в Могилеве. Там в арсенале дорожных служб появилась новая техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущие снегопады в средине декабря показали, что неравный бой со стихией можно выиграть только при наличии специальных механизмов. И вот накануне четыре комбинированные дорожные машины приехали в Могилев прямо с завода. Их использование будет всесезонным.

Николай Харц, директор могилевского дорожно-мостового предприятия:

Посмотрите, какие они красивые и универсальные! Они приспособлены работать и зимой, и летом. Если зимой для обрабатывания улиц песко-соляной смесью или чистой солью, а летом для помывки дорог и орошения в сильную жару, чтобы не портилось асфальтное покрытие.