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Автопарк могилёвских дорожников пополнился новой спецтехникой

05 января 2023 09:53
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Новости Беларуси. К обильным осадкам заблаговременно подготовились в Могилеве. Там в арсенале дорожных служб появилась новая техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопарк могилёвских дорожников пополнился новой спецтехникой-1

Предыдущие снегопады в средине декабря показали, что неравный бой со стихией можно выиграть только при наличии специальных механизмов. И вот накануне четыре комбинированные дорожные машины приехали в Могилев прямо с завода. Их использование будет всесезонным.

Автопарк могилёвских дорожников пополнился новой спецтехникой-4

Николай Харц, директор могилевского дорожно-мостового предприятия:
Посмотрите, какие они красивые и универсальные! Они приспособлены работать и зимой, и летом. Если зимой для обрабатывания улиц песко-соляной смесью или чистой солью, а летом для помывки дорог и орошения в сильную жару, чтобы не портилось асфальтное покрытие.

Автопарк могилёвских дорожников пополнился новой спецтехникой-7

Еще пять лет назад ситуация с коммунальной техникой в Могилевской области была непростой. Машин не хватало, а те, что были, серьезно поизносились. Сегодня ситуация меняется. Дороги делают чище, а значит, безопаснее благодаря отечественным производителям.

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# Коммунальное хозяйство # общество # Николай Харц # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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