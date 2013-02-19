Новости Беларуси. 10 лет сотрудничеству Белорусской православной церкви и пограничной службы Беларуси. Столько времени прошло с момента подписания соглашения о взаимодействии.

Церкви построены уже на территории Лидского погранотряда, Брестской и Сморгонской групп. Священнослужители посещают каждую заставу. Также есть переходящая от одной заставы к другой походная церковь, где можно совершать священные христианские таинства.

19 февраля в день юбилея в Свято-Петро-Павловском соборе столицы отслужили молебен.

Александр Боечко, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Сегодня более 50 священнослужителей работают в наших подразделениях по всей стране. Люди к ним обращаются. Если это помогает выдержать те трудности, с которыми мы сталкиваемся в процессе службы, значит это хорошо и мы будем и дальше развивать сотрудничество.

Вениамин, Епископ Борисовский, викарий Минской епархии:

Священнослужители посещают каждую заставу, каждое подразделение, чтобы иметь возможность ответить на вопросы, которые волнуют наших воинов, в том числе и вопросы духовного плана. И неспроста всегда победа определялась силой духа. Поддержать этот дух на должном уровне – задача наших священнослужителей.