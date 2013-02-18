Новости Беларуси. Около 100 абонентов в Минске перешли на дифференцированную оплату электроэнергии в зависимости от времени суток. Чтобы таким образом регулировать энерготрафик, нужно установить электронный счетчик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты предупреждают: самый дорогой тариф на электричество с 17 до 22 часов. На это время приходится пик потребления электроэнергии.

Юрий Мишук, заместитель генерального директора по сбыту РУП «Минскэнерго»:

Половина из них перешли на данный тариф за последние три месяца, когда обсуждалась эта дифференцированная оплата. То есть я думаю, что пройдет еще месяц, когда люди первый раз оплатят по своим объемам, посмотрят кто не вкладывается, кто может перенести. Пройдет еще один. И у нас будет, наверное, достаточно большое количество желающих оплачивать по дифференцированной оплате по времени суток.