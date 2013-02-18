Новости Беларуси. Первые бесплатные курсы для беременных появились в Минске. Набор в группы открыт в Городском центре социального обслуживания семьи и детей.

В каждой будут заниматься от 7 до 10 человек. Специалисты помогут участницам проекта получить всю информацию, которая необходима будущим мамам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Шпаковская, специалист Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Занятия в этих группах будут посвящены принятию своего состояния, полюбить себя как беременную, полюбить свое тело. Вторая группа – это уже непосредственно беременные, которым вот-вот рожать. Принять и понять, что роды – это естественный процесс. Это не болевой процесс, а физиологический.