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Первые бесплатные курсы для беременных появились в Минске

18 февраля 2013 17:39
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Новости Беларуси. Первые бесплатные курсы для беременных появились в Минске. Набор в группы открыт в Городском центре социального обслуживания семьи и детей.

В каждой будут заниматься от 7 до 10 человек. Специалисты помогут участницам проекта получить всю информацию, которая необходима будущим мамам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Шпаковская, специалист Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Занятия в этих группах будут посвящены принятию своего состояния, полюбить себя как беременную, полюбить свое тело. Вторая группа – это уже непосредственно беременные, которым вот-вот рожать. Принять и понять, что роды – это естественный процесс. Это не болевой процесс, а физиологический.

# Беременность и роды

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