Юрий Жадобин: В 1994 году на 1000 военнослужащих, проходящих службу, приходилось 11,7 преступлений. В 2012 – 1,77

Новости Беларуси. Беларусь не планирует отказываться от службы по призыву. Об этом заявил министр обороны страны в преддверии Дня защитников Отечества. Юрий Жадобин подчеркнул, что в вооруженных силах республики и дальше будет практиковаться смешанный вид комплектования армии – призывной и контрактный.

Министр также положительно оценил изменение сроков призыва на весну-осень. Это позволило снизить количество жалоб в призывные комиссии в 3,5 раза.

В 2012 году также в белорусской армии был зафиксирован самый низкий за всю историю Вооруженных Сил уровень преступности в воинских частях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

В 1994 году на тысячу военнослужащих, проходящих службу, приходилось 11,7 преступлений. В прошлом году на тысячу военнослужащих пришлось 1,77 преступление. Если мы раньше говорили о системном унижении старослужащих над молодыми солдатами, издевательствах сержантского состава, то сейчас таких системных случаев, за 3-4 года, в принципе, нет. Мы не имеем ни к кому территориальных претензий. Мы на своих картах не рисуем ни на западе, ни на севере, ни на юге и на востоке какие-то территории, объявляя их нашими. Мы не стремимся подорвать внутреннее спокойствие в одной из стран-соседей. Мы добровольно отказались от ядерного оружия, демонстрируя этим свое миролюбие.