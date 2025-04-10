10 лет боролись с бардаком! Белорусы обратились к государству

От проблем с трудоустройством до жилищных и пенсионных вопросов. В Совете Республики прошел личный прием граждан. Чтобы задать волнующий вопрос Наталье Кочановой, в Минск приехали заявители из разных областей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая обратная связь помогает лучше понять проблемы людей. А озвученные населением замечания и предложения, в свою очередь, могут быть учтены в законодательных актах. Услышать и постараться помочь каждому. Материал Глеба Прокофьева.

Деревня Обчак. На Радужной этот дом и все, что вокруг него, совсем не соответствуют названию улицы. Придомовая территория уже давно превратилась в склад стройматериалов. И чего здесь только нет... Глеб Прокофьев, корреспондент:

На этом участке – кирпичи, блоки, шифер и не только. И такую картину местные жители наблюдают больше 10 лет. С годами строительного мусора становится только больше. Екатерина Пастухова живет через забор от захламленного участка. Наблюдать за бесхозяйственностью соседа у женщины больше нет сил. И это не только вопрос эстетики. «Выползают» и другие проблемы.

Екатерина Пастухова, жительница деревни Обчак:

Под этими завалами расплодились крысы, змеи, не знаю даже, кто еще. Эта проблема также волнует и многих других соседей нашей деревни. Несколько лет назад Екатерина обращалась в сельсовет, но дело в сторону наведения порядка так и не сдвинулось. Чтобы найти решение проблемы, женщина обратилась выше. Местные власти вину признают – не доглядели. Поручение от председателя Совета Республики – навести порядок за ближайшие три недели. Екатерина Пастухова:

Я очень надеюсь, что ситуация решится. Нам пообещали, что до 1 мая здесь такого больше не будет, что будет убран весь земельный участок, прилегающая территория. И всё будет таким, как оно должно быть. Сразу после приема граждан на место выехали местные депутаты. Удалось найти и собственника земельного участка.

Наталья Жук, председатель Минского районного Совета депутатов:

Мы будем работать с землепользователем, собственником данного участка. У него есть на руках заключенные договоры на то, чтобы здесь работала техника для вывоза строительного мусора, для погрузки, ну и для того, чтобы приняли на свалке эти скопления. Будем контролировать жестко.