10 лет боролись с бардаком! Белорусы обратились к государству
От проблем с трудоустройством до жилищных и пенсионных вопросов. В Совете Республики прошел личный прием граждан. Чтобы задать волнующий вопрос Наталье Кочановой, в Минск приехали заявители из разных областей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая обратная связь помогает лучше понять проблемы людей. А озвученные населением замечания и предложения, в свою очередь, могут быть учтены в законодательных актах.
Услышать и постараться помочь каждому. Материал Глеба Прокофьева.
Деревня Обчак. На Радужной этот дом и все, что вокруг него, совсем не соответствуют названию улицы. Придомовая территория уже давно превратилась в склад стройматериалов. И чего здесь только нет...
Глеб Прокофьев, корреспондент:
На этом участке – кирпичи, блоки, шифер и не только. И такую картину местные жители наблюдают больше 10 лет. С годами строительного мусора становится только больше.
Екатерина Пастухова живет через забор от захламленного участка. Наблюдать за бесхозяйственностью соседа у женщины больше нет сил. И это не только вопрос эстетики. «Выползают» и другие проблемы.
Екатерина Пастухова, жительница деревни Обчак:
Под этими завалами расплодились крысы, змеи, не знаю даже, кто еще. Эта проблема также волнует и многих других соседей нашей деревни.
Несколько лет назад Екатерина обращалась в сельсовет, но дело в сторону наведения порядка так и не сдвинулось. Чтобы найти решение проблемы, женщина обратилась выше. Местные власти вину признают – не доглядели. Поручение от председателя Совета Республики – навести порядок за ближайшие три недели.
Екатерина Пастухова:
Я очень надеюсь, что ситуация решится. Нам пообещали, что до 1 мая здесь такого больше не будет, что будет убран весь земельный участок, прилегающая территория. И всё будет таким, как оно должно быть.
Сразу после приема граждан на место выехали местные депутаты. Удалось найти и собственника земельного участка.
Наталья Жук, председатель Минского районного Совета депутатов:
Мы будем работать с землепользователем, собственником данного участка. У него есть на руках заключенные договоры на то, чтобы здесь работала техника для вывоза строительного мусора, для погрузки, ну и для того, чтобы приняли на свалке эти скопления. Будем контролировать жестко.
Сенаторы на личных приемах с гражданами встречаются каждый месяц. Без внимания не остается ни один вопрос. На особом контроле сегодня и те проблемы, с которыми люди обращались к доверенным лицам Александра Лукашенко в ходе избирательной кампании. Таких было больше тысячи. 543 из них были решены во время встречи.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
На сегодняшний день на контроле остается 551 обращение. Из них уже по 194 были даны разъяснения. Это там, где сроки выполнения еще не наступили, например, ремонт дороги или строительство какого-то объекта, мы понимаем, что в силу определенных причин это сделать невозможно очень быстро. Поэтому мы эти вопросы держим на контроле для окончательного их разрешения и последующего доклада Президенту нашей страны. Все обещания, которые были даны людям в ходе избирательной кампании, должны быть выполнены.
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