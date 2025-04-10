В Минске прошла встреча с делегацией Казанской городской Думы

Новые векторы сотрудничества между Минском и Казанью. С рабочим визитом в белорусской столице делегация Казанской городской Думы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди актуальных тем для обсуждения – развитие делового туризма между нашими странами, патриотическое воспитание молодежи, а также совместные проекты к 80-летию Великой Победы. Во время визита гости из столицы Татарстана определили перспективные направления двухстороннего сотрудничества.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов: Мы заверили тоже, что готовы к принятию гостей любых категорий. В Минске очень серьезно развита система размещения и возможность посмотреть всю страну, начиная от Беларуси. Это обсудили. Предварительно подтверждены уже возможности заключения соглашений между нашими инфотурцентрами.

Альбина Рафикова, секретарь Казанской городской Думы (Россия):

Мы можем разговаривать на одном языке. У нас есть над чем работать. Мы готовы сотрудничать. Очень рады будем видеть всех желающих посетить наш прекрасный город. И мы готовы также поделиться своим радушием и теплотой с нашими гостями.

Минск и Казань сотрудничают по различным направлениям – от сферы экономики до культурных проектов. Развиваются торговые и промышленные связи. А уже в июне в столице Татарстана пройдут Дни Минска.