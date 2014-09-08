10-килограммовый гриб нашел в лесу житель Башкирии

Новости России. Марсель Закиров, житель Башкирии, на выходных гостил у своих родственников и не только хорошо провел время, но и попал в ленту новостей.

Мужчина сходил в лес за грибами и нашел гигантский гриб. Его вес – более десяти килограммов.

В народе этот гриб называют дождевиком. Научное название – лангермания гигантская.

Динара Гарифуллина, сестра мужчины (местному порталу Ufa1.ru):

Мы планировали его засушить. Но самое обидное, что мы забыли свою находку в деревне. Надеюсь, что родственники смогут им полакомиться.



Как рассказала агентству ИТАР-ТАСС кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Ботанического сада-института Уфимского научного центра РАН Светлана Кучерова, она впервые слышит об обнаружении такого гриба в Башкирии.

Но в других регионах он встречается и порой достигает веса 30 килограммов.

Грибы называют пищей богов, гениев и бессмертных. Над их происхождением когда-то ломал голову сам Аристотель. За некоторые виды грибов гурманы готовы выкладывать столько же, сколько банкиры выкладывают за небольшие слитки из чистой платины! И хоть в мире их около двух миллионов видов, для любителей тихой охоты встреча с каждым из них – настоящее везение. Специалисты предупреждают: при сборе грибов важно знать и соблюдать несколько важных правил. Каких? Все подробности – в видео.